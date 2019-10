Fröhlicher Festbeginn beim Boitzer Markt

Kirchboitzen – „Prost Jahrmarkt“, hieß es am Mittwoch, als Landrat Manfred Ostermann am „Domkreuger“ den Boitzer Markt mit einem gekonnten Faßbieranstich eröffnete. „Es ist meine Feuertaufe, ich habe mir vorher im Internet angesehen, wie man so etwas macht“, verriert Ostermann später. Alles klappte gut, wenig Bier spritzte auf den Boden. Gemeinsam mit Ortsvorsteher Christian Söder schenkte er zahlreiche Biere aus. Mehr als 100 Gäste hatten auf ihr frisch gezapftes Freibier gewartet.

Es war viel los in der engen Durchgangsstraße in Kirchboitzen. Es gab extra zum Markt Schlachteplatte, Mett und Sauerfleisch. Das Festgelände mit seinen zahlreichen Angeboten füllte sich schnell. „Ischa Markt“ ist in Kirchboitzen eine Traditionsveranstaltung, bei der jeder jeden kennt und manche sich nach vielen Jahren wieder treffen.

„Wir haben gemeinsam in Kirchboitzen viel geschafft“, sagte der Ortsvorsteher, als er vor dem „Domkreuger“ die Begrüßungsrede hielt. Stolz seien alle Beteiligten darauf, rechtzeitig die neue Terrasse vor dem Hotel, das der Genossenschaft „Kirchboitzer Zukunft“ gehört, fertiggestellt zu haben. Mit Hochdruck werde am zweiten großen Projekt im Ort gearbeitet. In ein neues Gebäude sollen die Kreissparkasse und die Landbäckerei Meyer einziehen. „Stadt und Landkreis unterstützen das neue Projekt mit jeweils 25 000 Euro.“ An europäischen Fördermitteln kämen noch einmal 200 000 Euro hinzu. Mit dem Gemeinschaftsprojekt „Domkreuger“ und der Kirchenrenovierung habe Kirchboitzen in den letzten Jahren mehr als 500 000 Euro an Zuwendungen erhalten. Das sei eine sehr stolze Summe.

Söder bedankte sich besonders bei der „Kirchboitzer Zukunft“, die mit vielen anderen Helfern nicht nur die schöne Terrasse vor dem „Domkreuger erstellt habe. „Damit ist hier ein echter Dorfmittelpunkt entstanden. Auch der Parkplatz sei neu hergerichtet worden.

Der Markt hatte viel zu bieten: Die Landfrauen luden zur Buchweiztentorte auf Söders Hof ein. Dort gab es auch frisch gepflückte Äpfel aus Schneeheide.

Dass die Stimmung musikalisch hochgehalten wurde, war der Verdienst der „Jordantaler“, die ein Heimspiel hatten und viele begeisterte Zuhörer fanden. mü

