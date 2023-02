„Frien oder glücklich sien“: Neues Stück der Theatergruppe Nordkampen

Von: Harald Röttjer

Teilen

Freuen sich auf die Premiere: die Akteure der Theatergruppe der Freiwilligen Feuerwehr Nordkampen. © Röttjer

„Frien oder glücklich sien“ heißt die plattdeutsche Komödie, die die Theatergruppe der Freiwilligen Feuerwehr Nordkampen probt. Premiere des turbulenten Stücks ist am 25. Februar.

Nordkampen – „Jetzt geht für uns das Fiebern erst so richtig los“, freuen sich die Akteure der Theatergruppe der Freiwilligen Feuerwehr Nordkampen darauf, nach fast drei Jahren Zwangspause endlich wieder auf der Bühne stehen zu können. Sie wollen das Publikum mit ihrem fulminanten Theaterspiel aufs Neue begeistern und haben eine Komödie von Hans Schimmel ausgesucht, bei der sie ihre Stärken so richtig ausspielen können.

„Frien oder glücklich sien“ ist diese Komödie betitelt, die von Wolfgang Binder auf Plattdeutsch verfasst wurde. Im Mittelpunkt: ein Mann in seinen besten Jahren, der mit seinem geschäftlichen Gebaren der erklärte Erzfeind einer ebenfalls im Geschäftshaus selbstständig tätigen Frau ist. Der Grund ihres Zwists: Der Mann führt ein „Eheverhinderungsinstitut“ mit dem Namen „Bleibe allein, aber glücklich“ und steht Männern zur Seite, die zur Hochzeit gedrängt werden sollen. Mit allerlei Kniffen und Tricks unterstützt er seine eheunwilligen Kunden, die nur allzu gerne das Joch der Ehe umgehen möchten.

Das höchste Glück der Geschäftsfrau ist es, mit dem Eheanbahnungsinstitut „Gib der Braut eine Chance“ Frauen zu unterstützen, damit diese heiraten können. Sie versucht die Tricks und Kniffe ihres Kontrahenten auszukontern. Die Devise: „Wenn er wackelt und nicht fällt, komm zu mir, dann wird das Aufgebot bestellt“. Er ist ihr Erzfeind, der all den Prinzipien zuwiderhandelt, die sie vertritt.

Die Turbulenzen steigern sich, als ein rüstiger Senior aus dem Kundenkreis des Mannes, der Gemeinsamkeit zwar genießt, aber eine feste Verbindung meidet wie der Teufel das Weihwasser, von seiner langjährigen, sehr guten Freundin bedrängt wird. Sie möchte das alte Schlitzohr endlich vor den Traualtar schleppen und versichert sich daher der Unterstützung bei der Ehevermittlerin.

Ein Höhepunkt ist der Besuch einer Finanzbeamtin, die beide Betriebe prüfen soll. Sie hat vor, mit dem eisernen Besen jede noch so kleine Ungereimtheit in der Steuererklärung der beiden aufzudecken. Hier entpuppt sich die Reinigungskraft, die sich bei beiden Inhabern ein paar Euros nebenher verdient, nicht immer als hilfreich. Von Grund auf neugierig, mischt sie sich in alles ein, was nicht selten ein Desaster nach sich zieht.

Die Theaterproben gehen jetzt in die heiße Phase. Bei bester Laune wird auch das Bühnenbild gestaltet und über die Maske gesprochen.

Der Vorhang zur Vorpremiere im Dörpshus am Samstag, 25. Februar, hebt sich um 14 Uhr, die Abendpremiere ist bereits ausverkauft. Am Sonntag, 26. Februar, ist um 16 Uhr Beginn und am Sonnabend, 4. März, um 19 Uhr. Zu den Vorstellungen am Nachmittag gibt es Kaffee und Kuchen und abends Leckereien an Bösches Würstchenstand. rö

Karten im Vorverkauf gibt es bei Heidi und Volker Langrehr, Nordkampen 51, Telefon 05166/1638.