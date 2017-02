Freiheitsstrafe abgewendet

Walsrode/Verden - Vollkommen betrunken war ein 40 Jahre alter Angeklagter aus Walsrode Ende September vergangenen Jahres bei einer Berufungsverhandlung am Landgericht Verden erschienen. Die Verhandlung wurde abgeblasen und der auf Grund seiner Alkoholisierung verhandlungsunfähige und am Fuß verletzte Mann mit einem Krankenwagen abtransportiert. Ein neuer Termin wurde anberaumt, und da bot sich ein anderes Bild des Angeklagten. Am Ende wurde das erstinstanzliche Urteil aufgehoben und auf 700 Euro Geldstrafe reduziert.

Der Mann konnte problemlos laufen, was nicht nur an der scheinbar gut verheilten Fußverletzung lag. Der Angeklagte war diesmal erfreulich nüchtern. Sein Zustand zum Zeitpunkt der angeklagten Taten dürfte eher dem vom ersten Verdener Verhandlungstag entsprochen haben.

Das Amtsgericht Walsrode hatte den 40-Jährigen im Dezember 2015 zu einer dreimonatigen Freiheitsstrafe verurteilt. Alle Taten hatten sich im Juli 2015 binnen weniger Tage ereignet. In zwei Fällen hatte er sich des Hausfriedensbruchs, der Sachbeschädigung sowie der vorsätzlichen Körperverletzung schuldig gemacht.

Bei einer Tat hatte er seinen Haustürschlüssel vergessen, war durch ein Kellerfenster in das von ihm bewohnte Mietshaus eingestiegen und hatte drinnen eine Holztür eingetreten. Entstandener Schaden: 83 Euro. In den beiden anderen Fällen hatte er einmal mehr die Nähe zu seiner Ex-Freundin gesucht. Die 39-Jährige hatte ihn nachts vor die Tür setzen wollen, weil er zuviel getrunken hatte. Beim Versuch, ihn aus der Wohnung zu drängen, war es zu einer Rangelei gekommen. Dabei hatte er sie fest am Handgelenk gepackt und geschubst.

Es gibt zwar eine Anordnung nach dem Gewaltschutzgesetz, die dem Angeklagten untersagt, sich der Ex-Freundin und ihrer Wohnung zu nähern. Doch wenn der Mann nüchtern ist, stört die Frau seine Nähe offenbar gar nicht. Dann lässt sie ihn sogar in ihre Wohnung. Gemeinsam mit der Schwester des Angeklagten waren sie auch zur Gerichtsverhandlung nach Verden gefahren.

Für den Angeklagten ging es um viel, denn er steht unter laufender Bewährung. Im September 2013 hatte er eine rund dreimonatige Freiheitsstrafe kassiert, weil er im angetrunkenen Zustand in einer Walsroder Bäckerei Kunden belästigt und alarmierte Polizeibeamte geschubst und beleidigt hatte. Eine Tat stand im Zusammenhang mit seiner Ex-Freundin. Alkoholisiert war er mit 2,8 Promille.

„Nüchtern ist er ein friedlicher Mensch“

Der Angeklagte sei ein „Quartals-Trinker“, so die zuständige Bewährungshelferin. Mal trinke er zwei Wochen nichts, dann wieder ganz massiv. Mittlerweile bestehe aber Krankheitseinsicht und Therapiebereitschaft. „Ich möchte auch, dass man ihn heilt. Nüchtern ist er ein friedlicher Mensch. Ich habe nur Angst, wenn er besoffen ist“, sagte die Ex-Freundin.

„Eine Therapie steht bevor. Man wartet nur auf die Beendigung dieses Verfahrens“, verdeutlichte Verteidiger Thomas Lasthaus. Die Chance wird dem Angeklagten nun gewährt. - wb