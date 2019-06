Frau nicht fahrtüchtig

Bomlitz – Eine Autofahrerin aus Bomlitz beschädigte am Dienstag, gegen 16.30 Uhr, beim Einparken auf dem Netto-Parkplatz an der Walsroder Straße in Bomlitz zwei andere Autos, stellte den Wagen schräg über drei Parkplätze ab und ging einkaufen, obwohl sie von Zeugen angesprochen wurde. Die hinzugerufenen Polizisten befragten die Frau, die sich an den Vorfall nicht erinnern konnte. Nachdem sie mit Wasser und Traubenzucker versorgt worden war, konnte ein Gespräch geführt werden. Die Beamten untersagten die Weiterfahrt und brachten die Frau in familiäre Obhut. Neben der Unfallanzeige muss die Frau mit einer Überprüfung der Fahrtauglichkeit rechnen, schreibt die Polizei.