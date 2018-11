Forstämter schlagen Alarm

Die Käfer legen Samengänge in den Borken an. - Foto: Müller

Heidekreis - Der Borkenkäfer hat im vergangenen warmen Sommer in den Heidewäldern seine Spuren hinterlassen. Das gilt für das Naturschutzgebiet Lüneburger Heide ebenso wie für Bereiche rund um Walsrode, am Grundlosen See oder im Lichtenmoor bei Rethem. Der kleine, gefräßige Käfer bevorzugt Fichtenwälder.

„Wir sehen langfristig ein Problem“, sagt Knut Sierk, Pressesprecher der Niedersächsischen Landesforsten für Nord-Ost-Niedersachsen. Er ist Förster in Sellhorn. Der Heidekreis sei möglicherweise mit einem tiefblauen Auge davongekommen, so Sierk. Aber die vielen Fichten, die kahl aussähen, ließen nichts Gutes ahnen.

Der Fichtenborkenkäfer fordere in weiten Teilen der Landesforsten die erhöhte Aufmerksamkeit der Förster, erzählt Sierk. Die Folgen des Orkans „Friederike“, der im Januar in den Landesforsten mehr als eine Million Kubikmeter, überwiegend Fichtenholz, geworfen habe, seien im Süden Niedersachsens und auch im Heidekreis noch nicht vollständig beseitigt.

Die gebrochenen Bäume seien ein gefundenes Fressen für den Fichtenborkenkäfer. Begünstigt vom warmen Frühjahr bohrten sich die ersten Käfer im April in die Rinde frisch geworfener, gebrochener oder angeschobener Fichten. Die aus den abgelegten Eiern geschlüpften Larven entwickelten sich – ebenfalls begünstigt von den hohen Temperaturen – schnell zu Käfern. Ab Mai schlüpften sie und stießen ihrerseits wieder auf Idealbedingungen: reichlich Brutraum und warme Temperaturen. Die zweite Borkenkäfergeneration habe sich gut entfalten können. „Für sie waren die Bedingungen wegen der anhaltenden Trockenheit sogar noch besser. Die Bäume leiden unter dem Trockenstress und sind deswegen besonders anfällig“, sagt Peter Wollborn, Abteilungsleiter der Landesforsten und unter anderem für den Waldschutz zuständig.

Für die Förster bedeutet es jetzt, besonders wachsam zu sein, befallene Bäume möglichst schnell zu entdecken und zu entnehmen. Sierk: „Es hält sich bei uns alles noch in Grenzen, aber wir werden auf das kommende Frühjahr warten müssen.“ Der Borkenkäfer gehe in Kürze in die Winterpause, niste sich an beschädigten Bäumen ein oder verschwinde in die Erde, um bei Temperaturen um 18 Grad im April mit viel warmer Feuchte wieder aufzutauchen.

Die Suche nach dem Käfer ist schwer. Häufig verrate nur etwas braunes Bohrmehl, das aus der Höhe riesele, dass das Insekt am Werk sei. „Auf den ersten Blick sieht der Baum noch ganz gesund aus, doch es gilt: Wehret den Anfängen“, erklären die Forstfachleute. Sie begutachten die betroffenen Bäume mit dem Fernglas, markieren sie und beauftragen die Entnahme, um eine weitere Verbreitung in diesem oder im kommenden Jahr zu verhindern.

Gleichzeitig versuchten die Landesforsten mit neuen Methoden, der Lage Herr zu werden. Anbaugeräte an Erntemaschinen, die neben den Ästen auch die Rinde von den Stämmen entfernen und so den Käfern den Brutraum entziehen, seien in der Erprobungsphase. - mü