Von der Flugshow ins Liebesnest

Weltvogelpark Walsrode: Zweiter Frühling bei den Kronenkranichen

+ Ein ausgewachsener Kronenkranich. Foto: WVP

Walsrode – „Die Flugshow des Weltvogelparks Walsrode ist die größte ihrer Art in Europa. Neben Greifvögeln und Papageien gibt es hier auch Kronenkraniche zu bestaunen, die mit ihrer auffallenden, strohgelben und büschelförmig ausgebildeten Federkrone besonders prachtvoll aussehen.“ Das schreibt der Weltvogelpark in einer Pressemitteilung. Allerdings werde die Kronenkranichgruppe im Finale der Flugshow aktuell etwas kleiner: „Nicht selten nutzen die jungen Vögel die Gelegenheit, um sich mitten im Park abzusetzen und auf Brautschau zu gehen. Sie kehren dann erst nach einiger Zeit wieder zurück“, schmunzelt Janina Ehrhardt, Pressesprecherin Weltvogelpark Walsrode. Die Tiere bilden vermehrt Pärchen und Pfleger entdecken Eier im Nest – ein weiterer Erfolg in der Brutgeschichte des Weltvogelparks. Voraussichtlich werden ab dem Wochenende die Jungen in der Babystation zu bestaunen sein.