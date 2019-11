Feuerwehr befreit eingeklemmtes Reh

+ Feuerwehrleute hoben das Tier aus dem Zaun. Foto: Feuerwehr

Walsrode – Die Freiwillige Feuerwehr Walsrode wurde am Sonntag, gegen 14 Uhr, zu einer Tierrettung in die Hermann-Löns-Straße gerufen. Dort war ein Reh zwischen zwei Streben eines massiven Zaunes geraten und konnte sich nicht mehr selber befreien. Wie lange sich das Tier in dieser Lage befand, konnte nicht geklärt werden, da die Bewohner des Grundstückes gerade erst aus dem Urlaub zurückgekommen waren. Der Erschöpfungsgrad sowie Verletzungen an den hinteren Läufen ließen darauf schließen, dass es schon längere Zeit eingeklemmt war. Ohne technisches Gerät wurde das Reh aus dem Zaun gehoben und mit Wasser versorgt.