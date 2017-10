Ferdinand von Schirachs „Terror“ fordert Zuschauerbeteiligung

Leben gegen Leben

+ © TriBuehne Schuldig oder nicht schuldig: Wie wird das Publikum entscheiden? © TriBuehne

Walsrode - Was ist der wesentliche Unterschied zwischen Theater und Kino? Richtig: Theater ist live, und die Zuschauer beeinflussen die Aktionen auf der Bühne. Ferdinand von Schirachs Schauspiel „Terror“ geht sogar noch einen Schritt weiter: Hier darf das Publikum darüber abstimmen, welches Ende das Stück haben wird. Wie diese spannende Geschichte ausgeht, können Zuschauer am Sonntag, 8. Oktober, ab 20 Uhr, in der Stadthalle Walsrode erleben oder mitbestimmen.