Großkontrolle im südlichen Heidekreis: 540 Fahrzeuge überprüft

Heidekreis - 540 kontrollierte Fahrzeuge, 585 Identitätsfeststellungen, 47 Durchsuchungen, sieben Sicherstellungen, zwei Blutentnahmen und achtmal die Untersagung der Weiterfahrt. So liest sich die Bilanz einer groß angelegten Kontrollaktion der Polizeiinspektion Heidekreis, die von Bereitschaftspolizisten unterstützt wurde, in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch. Im Visier der Beamten im südlichen Teil des Landkreises waren vor allem Ein- und Aufbrecher.

Hell erleuchtet war der Parkplatz am Tukankreisel bei Walsrode, eine von sechs Kontrollstellen, die sich alle an den Autobahn-Anschlussstellen zwischen Schwarmstedt und Bad Fallingbostel beziehungsweise Walsrode-Süd befanden. Beamte mit Kellen und Polizeifahrzeuge leiteten Autos und Lkws auf das Areal, wo sie von Einsatzkräften in Empfang genommen worden. „Guten Abend, Polizei. Wir führen eine Kontrolle durch“, hieß es beispielsweise, bevor die Aufforderung zum Vorzeigen von Führerschein, Fahrzeugpapieren und Personalausweis folgte.

„Die Aktion passt in die dunkle Jahreszeit“, sagte Erster Polizeihauptkommissar Rainer Kahr, Leiter des Einsatz- und Streifendienstes in Soltau. Er hatte die Kontrolle ausgearbeitet. Bisher seien sie tagsüber tätig gewesen. „Aber wir müssen flexibel sein. Unser Gegenüber ist es auch.“ Sie hätten bereits verschiedene Konzepte getestet, was Täter und Reisewege angeht. Holger Burmeister, Leiter Einsatz bei der Polizeiinspektion Heidekreis, sagte, dass die Zahl der Wohnungseinbrüche im jüngsten Beobachtungszeitraum zurückgegangen sei. „Aber wir ruhen uns nicht auf unseren Lorbeeren aus, sondern bleiben am Ball.“ Dieses Signal wollten sie auch nach außen senden. Täter seien flexibel und reisten zum Teil mit gemieteten oder nicht umgemeldeten Autos.

+ Der positiv auf Drogen geteste Fahrer erfuhr, wie es für ihn weitergeht. Sein Auto musste er stehenlassen.

Per Tablet beziehungsweise Funk ließen die Beamten an den Kontrollstellen deshalb Kennzeichen und Papiere überprüfen. Hierzu standen zwei Kollegen in Soltau zur Verfügung.

Unaufgeregt waren an diesem Abend nicht nur die Beamten. Auch die Autofahrer ließen die Prozedur, zum Teil stoisch, zum Teil belustigt, über sich ergehen. Einige begrüßten die Polizisten in Walsrode mit den Worten, dass sie schon kontrolliert worden seien, zum Beispiel in Schwarmstedt. Ein Kurierfahrer, der zum zweiten Mal auf den Parkplatz bei Walsrode einbiegten musste, grinste breit und winkte.

Nichts zu lachen hatte ein Autofahrer mit Rotenburger Kennzeichen. Ein Wischtest auf Drogenkonsum verlief positiv, das gleiche galt für den anschließenden Urintest. Er rauche täglich einen Joint, trinke aber keinen Alkohol, verriet er den erstaunten Polizisten. Denen hatte er zuvor erzählt, dass er von Beruf Lkw-Fahrer ist. Sein Auto musste er auf dem Parkplatz stehen lassen.

Eingeleitete Ermittlungsverfahren: zweimal Fahren ohne Fahrerlaubnis, einmal unter Drogeneinfluss und zweimal unter Alkoholeinfluss, einmal Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz, einmal gegen das Waffengesetz (Messer) und dreimal gegen das Pflichtversicherungsgesetz. In 15 Fällen lagen Verkehrsordnungswidrigkeiten vor.

sal