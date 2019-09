Im Bus: Mann führt exhibitionistische Handlungen durch

Ein Mann wird beschuldigt, exhibitionistisch in einem Bus auf der Strecke Walsrode-Bomlitz gehandelt zu haben.

Walsrode/Bomlitz – Exhibitionistische Handlungen soll ein Unbekannter am Dienstagnachmittag in einer Buslinie auf der Strecke Walsrode/Bomlitz durchgeführt haben, teilt die Polizei mit. Der Täter wird wie folgt beschrieben: etwa Mitte 40, größer als 180 Zentimeter, normale Statur, schulterlange, leicht gelockte braune Haare, Tätowierungen an den Armen, europäische Erscheinung, eher ungepflegt, Bart (Haarkranz über Wange und Kinn), schwarzes Tuch mit weißen Totenköpfen über die Haare gebunden, grünes T-Shirt, dunkelblaue Hose mit Loch am Knie, schwarze Sportschuhe, schwarzer Rucksack. Hinweise bitte an den Zentralen Kriminaldienst in Soltau, Telefon 05191/93800.