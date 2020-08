„Es ist gut auch einmal innezuhalten“

Hodenhagen – „Corona hat uns wieder auf den Punkt der Tatsachen zurückgebracht, hat uns innerhalten lassen, hat auch im Serengetipark dazu geführt, dass wir neue Ideen entwickeln mussten, dass wir uns noch mehr Gedanken um unsere Beschäftigten gemacht haben und darüber, wie wir diese wunderbare Tierwelt im Park gut über die Zeit bringen.“ Dr. Fabrizio Sepe, Direktor des Serengetiparks in Hodenhagen, weiß, wovon er spricht. Er hat sehr schwierige Monate hinter sich und ist mit seinen Hunderten von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zunächst einmal mit einem blauen Auge davongekommen, wie er es selbst beschreibt. „Ich habe in diesem Jahr so viel erlebt wie in meinem kleinen ersten Leben, meine wunderschöne Heirat mit Dr. Idu Azogu-Sepe und die Geburt meiner kleinen Tochter Brielle Sepe, gerade wenige Wochen alt. Und dann diese Pandemie, die uns bis an den Rand unserer Existenz getrieben hat.“

Sepe erzählt davon, dass das Unternehmen in den ersten Saisonmonaten, als es nicht öffnen durfte, gut zehn Millionen Euro an Umsatz verloren habe. Es habe unglaublich viele Gespräche mit den Behörden gegeben, Sicherheitskonzepte seien entwickelt worden, und es seien immer wieder Abstimmungen erfolgt, bis der Park dann in zwei Phasen wieder habe öffnen dürfen. Zunächst mit seinem Tierland, dann als Erster in Deutschland mit dem Freizeitpark und schließlich mit dem restlichen Angebot.

„Der Juni war schlecht, aber dann kamen die Ferien und es war so, als würde der Schalter umgelegt. Die Menschen hatten uns nicht vergessen.“ Heute spricht der Parkchef von einem glänzenden Juli und von ersten sehr guten Zahlen auch im August. Er hofft, dass dieser Besucherstrom zumindest noch bis zum Ende der Sommerferien anhalten wird. Trotz der Corona-Beschränkungen, die aber von der Mehrheit der Gäste akzeptiert und eingehalten würden. Trotzdem: „Meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben höchste Anstrengungen zu unternehmen, müssen immer wieder auf die Einhaltung der Vorsichtsmaßnahmen hinweisen, werden manchmal sogar angepöbelt und ausgelacht.“ Ein Verhalten, für das Dr. Sepe nur ein Kopfschütteln übrig hat. „Natürlich entstehen an den Bussen Schlangen von wartenden Menschen – mit Abstand- aber es geht in dieser Zeit nicht anders. Dafür entschädige das Tiererlebnis, die vielen Geburten, die Landschaft, die Sauberkeit im Park.

Sepe hat aus der Pandemie Konsequenzen wie alle anderen auch ziehen müssen, hat seine vorgesehenen Neuinvestitionen um rund 1,5 Millionen Euro gekürzt, hat dort Strom eingespart, wo es irgendwie möglich war, „aber bei der Verpflegung für die Tiere kannst Du nicht einsparen, das kostet uns tagtäglich 55 000 Euro. Und meine Mitarbeiter will ich unbedingt halten“.

Jetzt will er abwarten, was der September und der Oktober bringen. Ob Corona zurückkehrt oder „ob wir mit zwei blauen Augen davonkommen und mit großem Ehrgeiz in ein neues Jahr starten können“, sagt der Parkchef. Er hofft, dass es für den Park, der besonders in den vergangenen Jahren sehr gute Zahlen geschrieben habe und ein wichtiger Faktor für den Fremdenverkehr in der Region geworden sei, eine positive Zukunft gibt.

Heute kommt ihm das vor einiger Zeit angepackte Projekt der kleinen Ferienhäuser im Park sehr entgegen: „Die sind für Wochen allesamt ausverkauft. Ab September werden wir sehen müssen.“ Die Hoffnung auf bessere Zeiten ist da, nicht nur bei Dr. Fabrizio Sepe. mü