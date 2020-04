Erwerbslosenquote steigt von 5,2 auf 6,1 Prozent

Arbeitsmarktbericht für den Monat März im Heidekreis / Rückgang freier Stellen

+ Entwicklung der Arbeitslosigkeit im Vorjahresvergleich. Grafik: Agentur für Arbeit

Heidekreis – „Unter normalen Umständen hätten wir jetzt unser Augenmerk auf die intensive Vermittlung in den Markt und Beratung gerichtet. Die übliche Frühjahrsbelebung auf dem Arbeitsmarkt bleibt nun aus, denn die Corona-Krise hat alles abrupt verändert. Für den Monat April setzt sich die dynamische Frühjahrsbelebung nicht mehr fort“, bilanziert Sven Rodewald, Vorsitzender der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Celle zum Bericht für den Monat April. „Die Erwerbslosigkeit steigt an und die Personalnachfrage bricht trotz erweiterter Bezugsmöglichkeiten von Kurzarbeitergeld für Beschäftigte und Sonderregelungen in der Grundsicherung für Solo-Selbstständige ein“.