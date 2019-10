Erweiterung der Stadtwerke Böhmetal

+ Zurzeit wird eine Verbindungsstraße zwischen Kleiner Graben und Poststraße hergestellt. Fotos: Müller

Walsrode – Es wird sich einiges ändern rund um die Zentrale der Stadtwerke Böhmetal mitten in Walsrode: Gerade haben erste Bauarbeiten an einer neuen Verbindungsstraße begonnen, die den verlängerten Kleinen Graben im hinteren Teil des ehemaligen Postparkplatzes mit der Poststraße verbinden soll. Dafür wird der Rest des Kleinen Grabens direkt am Stadtwerk-Gebäude nur noch betriebsintern von den Mitarbeitern der Stadtwerke zu befahren sein.