„Grünes Band“: Erster Abschnitt feierlich eröffnet

Von: Klaus Müller

Gemeinsam mit Rat und Verwaltung eröffnete Walsrodes Bürgermeisterin Helma Spöring am frühen Montagmorgen den ersten Teilabschnitt des „Grünen Bandes“, das sich durch die City der Stadt ziehen wird. © Müller

Der erste Bauabschnitt des „Grünen Bandes“ in Walsrode ist fertiggestellt. Es handelt sich um den Bereich zwischen Kreissparkasse und Worth. Das Ganze habe 600.000 Euro gekostet, sagte Bürgermeisterin Helma Spöring bei der Eröffnung.

Walsrode – Noch sind Restarbeiten vonnöten, um den ersten Bauabschnitt des sogenannten „Grünen Bandes“, das sich durch die Innenstadt von Walsrode schlängelt hundertprozentig fertigzustellen. Trotzdem eröffnete Walsrodes Bürgermeisterin Helma Spöring gemeinsam mit dem Rat und der Verwaltung der Stadt unmittelbar vor dem Stadtfest, das am Wochenende gefeiert wird, das erste Teilstück des Weges, das schon jetzt ein kleines Highlight ist. Es wird sicherlich vielen Gästen und Bürgern Walsrodes gefallen.

„Wir haben uns gemeinsam mit den Fachleuten viele Gedanken gemacht, wie wir den Weg gestalten“, sagte Helma Spöring. Das „Grüne Band“ bietet zunächst einmal erstaunliche, bisher nicht bekannte Einblicke in das Herz von Walsrode. Zahlreiche Sitzmöglichkeiten sind geschaffen worden. Nahe dem Rathaus ist ein Inklusiv-Spielplatz vom Feinsten entstanden. Hier gibt es noch Restarbeiten zu erledigen.

Zurückhaltend sind noch die Bepflanzungen. So werden die Randbereiche erst im Herbst mit zum Teil sehr bienenträchtigen Pflanzen versehen werden.

Schwungvoll führt der Weg im ersten Teil zwischen Kreissparkasse und Worth durch die Mitte der Stadt. „Hier könnte man sogar ein weiteres gastronomisches Angebot machen“, hieß es, ein Plätzchen vielleicht für einen Biergarten.

Der Weg wird mit LED-Lampen ausgeleuchtet sein und auf dem „Grünen Band“ mit Lichtschleifen „garniert“, um die Fußgänger am Abend sicher durch die Kernstadt zu führen. Nur in einem Teilbereich, ganz oben bei GNH, wird der Weg ab 22 Uhr geschlossen werden, auf Wunsch der dortigen Bewohner. Ansonsten ist das „Grüne Band“ komplett auch in der Nacht begehbar.

Rund 600 000 Euro hat der erste Teilabschnitt gekostet, 400 000 Euro davon bezahlt das Land Niedersachsen.

Helma Spöring teilte mit, dass mit den Planungen für den zweiten Wegeabschnitt vom Großen Graben bis zur Neuen Straße im Herbst begonnen werde. Kommendes Jahr solle die neue Walsroder Attraktion komplett fertiggestellt sein. mü