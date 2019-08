Erikas fahren kostenlos mit der Böhmetalbahn

„Wir haben gut zu tun“, sagt Carsten Recht von der Böhmetalbahn, der zufrieden eine Zwischenbilanz für die Bahn in Altenboitzen zieht. Für Sonntag, 11. August, kündigt er gleich noch ein ganz besonderes Highlight an: „Dann findet bei uns der Erika-Tag statt. Alle Gäste, die den Vornamen Erika tragen, dürfen die Bahn dann kostenlos benutzen.“

Altenboitzen - Die Züge der Böhmetal-Kleinbahn sind so stark nachgefragt, dass teilweise mit fünf Waggons gefahren werden muss, berichtet Recht. Bei schönem Wetter sei trotzdem noch Platz, und „Erika“ schleppt auch acht Waggons mit bis zu 170 Personen.

Im Hinblick auf eine längere Fahrstrecke konnte mit Unterstützung des Hotels Anders in Walsrode eine stärkere Lok angeschafft werden. Sie ist 1960 von Spoorijzer N.V., Delft, als Lizenzbau von Deutz unter der Nummer 6009 an das Kieswerk Wissel in Kalkar geliefert worden. Es gibt von diesem Loktyp auch eine sogenannte Regelspurausführung, die noch bei einigen Museumsbahnen und Museen im Einsatz ist. Sie kann mit ihren zehn Tonnen Gesamtgewicht bis zu zwölf Waggons ziehen.

Kürzlich waren alle fünf Waggons bis zum Bersten besetzt, weil zusätzlich zu einer Busgruppe traditionell die Kovel-Kinder von Hollige-West nach Altenboitzen mitgenommen wurden, berichtet Carsten Recht. In diesem Jahr seien die Gruppenfahrten von 50 im vergangenen Jahr auf über 100 angestiegen.

Die vorgesehene Dampflok ist als Bausatz jetzt in Buchholz in der Nordheide eingetroffen und muss nur noch zusammengesetzt werden. Das einzige Problem, weshalb die Dampflok leider noch nicht zum 1. September eingesetzt werden könne, sei der Zeitfaktor, da die Eigner nur das Wochenende zur Verfügung hätten, so Carsten Recht. Dafür soll die neue Diesellok getauft und eingeweiht werden. Auch die beiden in Benefeld beim Maschinenbauer FeSt Indorf neu aufgebauten Waggons werden dann mitlaufen können.

In der Woche verkehren übrigens auch die Draisinen ab 11 Uhr ab Altenboitzen. Ein Angebot, das gern angenommen wird. mü