Ein erfolgreiches Jahr mit vielen Höhepunkten im Weltvogelpark Walsrode

Walsrode - Mit neuen Attraktionen, wie etwa der Erweiterung der Flugshow oder der neuen Tukan-Erlebniswelt Pukara, startete der Weltvogelpark am 17. März in die neue Saison. Nach acht Monaten ziehen die Verantwortlichen nun eine positive Besucherbilanz.

Mit über 4 000 Vögeln aus 650 Arten und von allen Kontinenten begeisterte der Park große und kleine Besucher. Die Reaktionen auf neue Attraktionen und den vielfältigen Vogelnachwuchs seien durchweg positiv gewesen, so die Pressemitteilung. Nach einem guten Sommer habe sich der Weltvogelpark im Herbst noch einmal in voller Pracht gezeigt.

Das Konzept der verstärkten Interaktion mit den Vögeln gehe auf: „Unsere Tukanfütterung im neu geschaffenen Pukara ist ein absolutes Highlight. Die Ranger vor Ort bekommen sehr positives Feedback von den Besuchern, für die es ein ganz besonderes Erlebnis ist, die Arassaris ganz nah zu erleben und sogar zu füttern“, berichtet Pressesprecherin Janina Ehrhardt. „So etwas sorgt natürlich auch für Gesprächsstoff und Empfehlungen im Bekanntenkreis.“

Auch die Programmerweiterungen in den Shows kämen gut an. „Seit dieser Saison ist Gänsegeier Günter als Kameramann in unserer Flugshow integriert und liefert uns über eine Kamerakonstruktion einmalige Livebilder aus der Luft. Die Zuschauer sehen den Flug aus der Vogelperspektive, was sehr beeindruckend ist“, berichtet German Alonso, Cheftiertrainer und Leiter von Show und Edutainment im Weltvogelpark. „Auch unser neues Programm in der Indoorshow, das die Evolution des Fliegens auf unterhaltsame Weise erklärt, macht den Besuchern großen Spaß. Allerdings müssen auch wir jeden Tag dazulernen: Zu Beginn der Saison dachten wir, dass unser junges Flughörnchen ganz schnell das Fliegen lernt, aber bis zum heutigen Tag fliegt es noch nicht. Das ist nicht schlimm, die Show funktioniert trotzdem prima. Es zeigt nur wieder, dass unsere Arbeit mit Tieren nicht immer planbar ist.“

Diese Saison haben die Flamingos des Weltvogelparks 60 Küken bekommen. Die rosa Vögel begeistern seit Jahren die Besucher. Zudem haben die seltenen Maleo-Hühner im Park ein neues Zuhause gefunden. Das ist europaweit einmalig. Nach dem Schlüpfen graben sich die Küken durch den Erdboden und können bereits ab dem ersten Tag fliegen. Die Überlebenskünstler, die nach dem Schlupf komplett auf sich allein gestellt sind, stehen trotz ihrer Fähigkeiten als stark gefährdet auf der roten Liste der Weltnaturschutzunion IUCN.

„Uns ist es wichtig, gefährdete Arten zu zeigen und die Besucher so zu sensibilisieren und auf Artenschutz aufmerksam zu machen. Wir können den Maleo-Hühnern hier ein sicheres Zuhause geben, und mit ein bisschen Glück gibt es im nächsten Jahr schon Nachwuchs. Das wäre ein weiterer Erfolg für den Park und den Artenschutz“, verrät Ehrhardt.

Nicht nur die Erweiterung der Flugshow mit Lachendem Hans, Schneeeule und Co. punktete. Vor allem die Kinder kamen bei einer Rallye auf ihre Kosten: Sie erhielten nicht nur Infos über die Vögel, sondern konnten in viele Gehege hineingehen und die verschiedenen Arten hautnah erleben beziehungsweise füttern.

Die Planung für interaktive Angebote, speziell für Kinder, läuft. Für die Saison 2019 können einige Neuerungen in Sachen Show und Edutainment erwartet und ab 23. März erlebt werden.

Ab 12. November ist es auf www.weltvogelpark.de möglich, im Rahmen der Aktion „Black November“ bereits die Saisonkarte für 2019 zu einem Sonderpreis zu erhalten.