Kirchboitzer feiern ihr „Golddorf“

Von: Klaus Müller

Auf dem alten Sportplatz in Kirchboitzen durfte nicht nur die freudige Nachricht aus Berlin entgegengenommen werden – man ist Golddorf – sondern hier wurde auch mit über 200 Einwohnerinnen und Einwohnern gefeiert. © Müller

Kirchboitzens Ortsvorsteher Christian Söder war stolz auf das, was „sein“ Ort in den vergangenen Wochen und Monaten geleistet hat. „Wir sind eben eine großartige Dorfgemeinschaft. Wir alle, ob jung oder alt, haben mit dem Sieg beim 27. Bundeswettbewerb ,Unser Dorf hat Zukunft’ unglaublich viel erreicht.“

Kirchboitzen – Auch Walsrodes Bürgermeisterin Helma Spöring, die den Ort in allen Phasen der Vorbereitung unterstützt hatte und immer präsent gewesen war, wenn die Juroren aus ganz Deutschland ins kleine Kirchboitzen kamen, fand es einfach gut, was die Einwohnerinnen und Einwohner geleistet haben. 15 000 Euro gibt es für die Auszeichnung in Gold, nur sieben Orte wurden mit dieser Höchstbewertung ausgezeichnet.

Kirchboitzen konnte bei dem Wettbewerb reichlich Pluspunkte in den Ring werfen. Einmal war es die einmalige Dorfgemeinschaft, die den Juroren besonders auffiel. Dann ist da der wunderschöne Kindergarten und die mächtige Kirche im Mittelpunkt des Ortes, wo die Tauben im Tiefflug durch das Gelände sausen. Der „Domkreuger“, das historische Gasthaus, das seinen Gästen sogar Betten direkt neben dem Kirchturm anbietet und ein touristisches Ziel für viele geworden ist. Das ehemalige Gasthaus Rabe haben die Einwohner gerettet. Der Verein zur Förderung der Dorfgemeinschaft hat es in einer einmaligen Aktion geschafft, das alte Gasthaus wieder in Gang zu schieben, und das kommt bei den Einheimischen und den Gästen auch richtig gut an. Einen weiteren Schwerpunkt des Ortes stellt das kleine Ladenzentrum mit Tankstelle direkt an der Bundesstraße dar. „Ein Gewinn für die Einwohner,“ sagt der Ortsvorsteher, der sich auch darüber freut, dass genau gegenüber ein Bistro eröffnet hat.

Gepflegte Bauernhäuser mit Angeboten aus der Landwirtschaft, ärztliche Betreuung im Ort, eine kreative Schule, alles das steht für Kirchboitzen. Nicht zu vergessen der Schützenverein und der Sportverein.

Geehrt werden die Kirchboitzer auf der Grünen Woche in Berlin im kommenden Jahr. Und dann geht es sogar noch zum Bundespräsidenten, der eine Delegation des Ortes empfangen wird. Hut ab vor dem Heidekreisvertreter Kirchboitzen, der einfach mit Tüchtigkeit ganz viel erreicht hat.