Zug in Walsrode beschossen  

Fahrgäste bleiben unverletzt

Walsrode - Unmittelbar nach Abfahrt des Zuges vom Bahnhof Walsrode, auf Höhe des Bahnüberganges „Am Hellteich“, splitterten am Sonnabend, um 17.46 Uhr, in Fahrtrichtung links an drei Wagen plötzlich vier Außenscheiben der doppelglasigen Fenster. Das meldete am frühen Montagabend die Bundespolizei.

Die Innenscheiben wurden nicht beschädigt. Welches Material gegen den fahrenden Zug katapultiert wurde, muss noch ermittelt werden. Da die Einschläge nahezu gleichzeitig erfolgten, können mehrere Personen beteiligt gewesen sein. Die etwa 50 Fahrgäste sowie der Triebfahrzeugführer blieben unverletzt und kamen mit dem Schrecken davon.

Die Bundespolizeiinspektion Bremen ermittelt nun wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr. Es wird vermutet, dass der oder die Täter in der Umgebung ansässig sind. In diesem Zusammenhang werden mögliche Zeugen gebeten, sich unter der Telefonnummer 0421/162995 bei der Bundespolizei zu melden.

