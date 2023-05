Eine Moorbirke in Walsroder Park für als Ehrung Günter Hibbing

Eine Moorbirke für Günter Hibbing. Die Bürgerliste Walsrode hatte zur traditionellen Baumpflanzung in den fuldepark eingeladen. © Müller

Walsrode – Es hat Tradition bei der Walsroder Bürgerliste, einmal im Jahr, am „Tag des Baumes“ zu einer Pflanzaktion einzuladen und Bürger damit zu ehren, die sich um die Stadt verdient gemacht haben. Nahe der Verdener Straße, im Feuchtgebiet des Fuldeparkes, steht jetzt ein Baum für Günter Hibbing.

Zur Feierstunde im Park konnte der Vertreter der Bürgerliste, Tom Holzky, eine große Schar von Gästen begrüßen. Über Jahrzehnte habe sich Hibbing um den Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge Verdienste erworben.

Jan Effinger, Geschäftsführer des Bezirksverbandes, ging auf die Arbeit des Volksbundes in vielen Bereichen ein und bezeichnete die Jugendarbeit als das wichtigste Thema. „Günter hat mit seinen Spendensammlungen viel helfen können, hat mit seinem Einsatz erheblich dazu beigetragen, dass gerade in dieser Region, aber auch weit über die Grenzen hinaus, Tausende von Gräbern gepflegt worden sind.“ Hibbing sei für den Volksbund der beste Sammler in Deutschland geworden.

Stellvertretender Bürgermeister Wolfgang Puschmann freute sich, dass der „Baum des Jahres“ in die feuchte Erde des Fuldeparkes gesetzt wurde. Die Moorbirke soll bis zu 30 Meter hoch und 120 Jahre alt werden. „Wir denken, dass wir eine gute Wahl getroffen haben.“ Die Kinder des Montessori-Kindergartens durften beim Einsetzen mithelfen und Günter Hibbing bedankte sich gerührt für die Aktion „nur für ihn“. mü