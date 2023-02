KSK Walsrode zieht Bilanz: „Eine der besten Sparkassen Deutschlands“

Von: Klaus Müller

Teilen

Vorstandsvorsitzender Matthias Schröder (Mitte) stellte gemeinsam mit Tim Nikelski (l.) und Markus Grunwaldt die Bilanz der Kreissparkasse Walsrode vor. © Müller

Die Kreissparkasse Walsrode kann auf eines der besten Geschäftsjahre seit ihrem Bestehen zurückblicken. Die Bilanzsumme stieg erstmals über zwei Milliarden Euro.

Walsrode – Matthias Schröder, Vorstandsvorsitzender der Kreissparkasse (KSK) Walsrode, kann auf eines der besten Geschäftsjahre der Bank zurückblicken. Trotz Pandemie, trotz politischer Neuauflagen, die auch an einer Bank nicht vorbeiziehen: „Wir sind sehr zufrieden, zumal wir über 600 Neukunden zu verzeichnen haben, unsere Bilanzsumme erstmals über zwei Milliarden Euro gestiegen ist und weitere Weichen für die Zukunft gestellt wurden.“

Wichtig sei es für die KSK, den Kunden in den Vordergrund zu stellen, die heimische Wirtschaft zu stärken und zu erreichen, dass es in Zusammenarbeit mit allen Behörden gelingt, den Wohnungsmarkt noch mehr zu stärken. Schröder: „Ich finde es von der Bundesregierung nicht gut, wenn sie immer mehr Geld für die Anschaffung von Panzern zur Verfügung stellt, aber die Förderung von Wohnungen überdenkt und Maßnahmen beschließt, die für alle Bauwilligen weitere Erschwernisse mit sich bringen.“ Der Bürger reagiere bei Grundstückskäufen zurzeit sehr vorsichtig, weil er schlecht kalkulieren könne.

„Positive Zeitenwende“ nennt Schröder die derzeitige Entwicklung, warnt aber vor Veränderungen. Nachdem der Jahresauftakt 2022 noch von der Corona-Pandemie geprägt gewesen sei, habe anschließend der Krieg gegen die Ukraine die Weltwirtschaft getroffen. In dieser herausfordernden Entwicklung vermeldet die Kreissparkasse Walsrode ein erfolgreiches Geschäftsjahr 2022 mit „sehr ordentlichen Wachstums- und Leistungskennzahlen“, so Schröder. „Wir sehen, dass unsere Marktanteile durch Veränderungen am Markt deutlich gestiegen sind und stellen fest: Eine räumliche Nähe ist das neue Must-Have für Banken.“

Deutlich zu spüren bekomme die KSK den Fachkräftemangel. Schröder: „Durch unser Wachstum brauchen wir mehr Mitarbeiter. Aber durch den massiven Mangel an Fachkräften haben wir zeitweise Probleme, unserem eigenen Anspruch gerecht zu werden und es kann sein, dass sich Servicezeiten temporär verändern.“

Im vergangenen Jahr starteten der Firmenkundenbeirat und das Privatkundenparlament. Zwei für die Sparkasse neue Formate, in denen Privat- und Firmenkunden direkt mit der Sparkasse agieren, Fragen stellen, Verbesserungen vorschlagen und aktiv einbezogen werden.

Die Nachfrage nach Immobilien ging im Vergleich zum Vorjahr im zweiten Halbjahr zurück und der Bau-Boom erlitt einen Dämpfer. Auch wenn die Bauzinsen stark gestiegen sind, rechnet der Vorstandsvorsitzende damit, dass der Wunsch nach einem Eigenheim bestehen bleibt.

Das Kreditgeschäft stieg um über 120 auf 1 605 Millionen Euro. Hierbei stellte die Landwirtschaft weiterhin einen wichtigen Partner für die Kreissparkasse dar.

Die Kundeneinlagen stiegen um 2,07 Prozent auf 1 288 Millionen Euro. Das regelmäßige Sparen war einer der Wachstumstreiber. Die Kreissparkasse hat in den letzten Jahren keine Verwahrentgelte genommen. Mit dieser Entscheidung stand das Kreditinstitut seinerzeit ziemlich allein da. „Für uns gehörte es zur Fairness, unsere Kundinnen und Kunden vor Negativzinsen so lange wie möglich zu bewahren. Nun hat sich die Zinssituation geändert und das Sparen lohnt sich wieder“, so Schröder. „Natürlich muss man diese Entwicklung im Angesicht der hohen Inflation relativieren. Sein Geld für sich arbeiten zu lassen, bleibt aber in jedem Fall sinnvoll.“

Die Bilanzsumme knackte erstmals in der Geschichte der Kreissparkasse die Zwei-Milliarden-Marke und kletterte auf 2 057 Millionen Euro (plus 5,05 Prozent). Der Bilanzgewinn beträgt 1 450 Millionen Euro.

Nachhaltigkeit bedeutet für die Sparkasse nicht nur, beispielweise ihren Fuhrpark in Richtung einer besseren CO2-Bilanz zu verändern oder beim Beschaffungsprozess von Geschäftsmaterial Anbieter zu wählen, deren Lieferkette ökologische Aspekte berücksichtigt, sondern ganz konkret die Region zu unterstützen. So hat die KSK im abgelaufenen Geschäftsjahr rund 445 000 Euro in die Region gegeben. Dabei handelt es sich um Ausschüttungen der Stiftung der Kreissparkasse Fallingbostel in Walsrode, Sponsoringleistungen und die Vergabe von Spenden aus den Mitteln des Reinertrages der Lotterie Sparen und Gewinnen der Niedersächsischen Sparkassen.

Alles in allem ist Matthias Schröder mit dem Geschäftsjahr mehr als zufrieden. „Wir zählen zu den besten Sparkassen Deutschlands!“

Für das Jahr 2023 prognostiziert der Vorstand einen leichten Rückgang der Ertragslage und rechnet damit, dass die Inflation gebremst wird, sodass Anleger neben dem Wertpapiersparen auch mit klassischen Einlagen angemessene Realzinsen erreichen können.