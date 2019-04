Einbrecher ermittelt

Walsrode/Hodenhagen – Die Polizei des Heidekreises nahm in der vergangenen Woche bei Durchsuchungen zwei Tatverdächtige fest. Beide kommen für Einbrüche in Betracht, die im Januar im Heidekreis und im Landkreis Rotenburg verübt wurden. Im Rahmen der Ermittlungen erhärtete sich der dringende Tatverdacht gegen drei polnische Täter, 29, 32 und 35 Jahre alt, so die Polizei.

Polizeibeamte des Heidekreises und des Mobilen Einsatzkommandos aus Lüneburg setzten an zwei Wohnanschriften in Walsrode und Hodenhagen Durchsuchungsbeschlüsse um. Sie trafen auf zwei der drei Beschuldigten und nahmen sie vorläufig fest. Die Beamten sicherten Diebesgut, unter anderem Schmuck, Mobiltelefone, Ferngläser sowie Waffen, augenscheinlich Steroide und eine geringe Menge Betäubungsmittel. Ein Teil der Beute konnte einem Wohnungseinbruch in Hodenhagen zugeordnet werden. Im Anschluss der Vernehmung folgte die Vorführung der beiden Beschuldigten beim Amtsgericht Soltau. Der Richter erließ gegen die 29 und 32 Jahre alten Männer Haftbefehl. Einer wurde im Anschluss an die Vorführung vollstreckt und der Beschuldigte in die JVA Celle gebracht, der zweite wurde unter einer Meldeauflage außer Vollzug gesetzt. Die Ermittlungen dauern an.