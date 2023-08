„Ein Meilenstein für unser Haus“

Von: Klaus Müller

Leiterin Rebecca Dolfing (Mitte, mit Blumenstrauß) freute sich über die vielen Kolleginnen und Kollegen, die zu der kleinen Feier gekommen waren. Auch Landrat Jens Grote (5.v.r.) nahm als Aufsichtsratsvorsitzender des Heidekreis-Klinikums teil. Er freue sich sehr über diese Verstärkung des HKK, sagte er. © Müller

Rebecca Dolfing ist neue Leiterin des Bildungszentrums für Pflege am Heidekreis-Klinikum. Am Freitag wurde sie im Rahmen einer Feierstunde begrüßt.

Walsrode – Das Bildungszentrum für Pflege und die Geschäftsführung des Heidekreis-Klinikums (HKK) in Walsrode begrüßte am Freitagmittag im Rahmen einer kurzen Feierstunde Rebecca Dolfing als neue Schulleiterin.

Im Beisein von Landrat Jens Grote stellte Pflegedirektorin Meike Heins Rebecca Dolfing kurz vor. Man sei sehr glücklich, mit ihr eine solche fachkompetente neue Kraft im Bereich der Pflege gefunden zu haben. Dr. Achim Rogge, Geschäftsführer des HKK, sprach von einem „Meilenstein“ für das Heidekreis-Klinikum. „Wir haben uns hervorragend verstärken können.

Rebecca Dolfing begann ihre Karriere nach dem Abitur im Jahr 2001 in Stolzenau: Sie absolvierte ihre Ausbildung zur Gesundheits- und Krankenpflegerin, „damals noch nach dem alten Gesetz im Bollmanns Krankenhaus in Nienburg“, berichtete sie. Nach dem Abschluss ihrer Ausbildung im Rahmen des neuen Gesetzes war sie dort eine der ersten Gesundheits- und Krankenpflegerinnen.

Neben dem Wunsch, als Pflegefachkraft zu arbeiten, gab es auch die Idee, auf Lehramt zu studieren. „Hätte es damals mit der Ausbildung nicht geklappt, hätte ich tatsächlich Bio und Mathe auf Lehramt studieren wollen“, verriet Dolfing.

Glücklicherweise konnte sie sich aber ihren Herzenswunsch erfüllen und arbeitete nach ihrem Examen zunächst in der Nienburger Klinik. Angetrieben von dem Wunsch, sich beruflich weiterzuentwickeln, nahm Rebecca Dolfing dann das Studium der Berufspädagogik in Bielefeld auf. Parallel dazu arbeitete sie in der stationären Langzeitpflege.

2009 begann sie ihre Tätigkeit als Lehrkraft in der Gesundheits- und Krankenpflege am HKK. Rebecca Dolfing erwarb 2020 ihren Masterabschluss und wurde im September 2021 zur stellvertretenden Schulleiterin ernannt. Seit Juni 2023 hat sie nun die Leitung des Bildungszentrums für Pflege inne.

Sie sei eine dynamische und motivierte Schulleiterin, die das Bildungszentrum für Pflege (BZP) am Heidekreis-Klinikum mit neuen Ideen und Visionen voranbringen wolle, hieß es am Freitag. Um ihren Entschluss, mehr Auszubildende für den Pflegeberuf zu gewinnen, umsetzen zu können, setzt sie auch auf soziale Medien. Durch Präsenz in den Schulen des Heidekreises und die Betonung der Stärken des Bildungszentrums möchte sie das Interesse junger Menschen wecken.

Das BZP wird auch weiterhin in die berufspädagogische Qualifizierung seiner Lehrkräfte sowie Praxisanleiter investieren und regelmäßige Fortbildungen anbieten, um eine hochwertige Ausbildung zu gewährleisten. Außerdem legt Rebecca Dolfing großen Wert darauf, dass die Auszubildenden im BZP eine individuelle Betreuung und Unterstützung erhalten. Rebecca Dolfing: „Durch die kleine Schulgröße fühlen sich alle Teammitglieder für das Wohl der Auszubildenden verantwortlich.“

Die neue Leiterin gilt als engagiert und vielseitig interessiert. Entspannung findet sie auf ihrem Hof. Sie reist gerne mit ihrer Familie und erkundet neue Orte, meist mit dem Fahrrad. Darüber hinaus engagiert sie sich ehrenamtlich in der Psychosozialen Notfallversorgung.