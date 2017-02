„Ein großartiges Ergebnis“

Walsrode - Es war eine eindrucksvolle Verabschiedung des „Laufbahnlehrganges mittlerere Polizeivollzugsdienst WAL 14“ im Hilperdinger Saal der Bundespolizei. Polizeidirektor Reinhard Voss, der Leiter des Aus- und Fortbildungszentrums der Bundespolizei in Walsrode, sprach von einem bewegenden Moment, als er die 150 Polizeianwärter und ihre Verwandten begrüßte. „Es war ein großartiger Lehrgang, die Ergebnisse waren durchweg ordentlich. Wir alle dürfen zufrieden sein.“

Zweieinhalb Jahre hatten die Teilnehmer in Walsrode und Ratzeburg ihre schwierige Ausbildung absolviert. 187 junge Menschen hatten im September 2014 begonnen, 154 absolvierten die harte Prüfung, 150 bestanden sie.

„Das ist einfach gut“, sagte Voß, der gemeinsam mit weiteren Vertretern der Bundespolizei 146 „fertige“ Polizeimeister verabschiedete. 24 hatten die Prüfung mit „Gut“ bestanden, 109 mit „Befriedigend“ und sieben mit einem „Ausreichend“. Voss bedankte sich beim Ausbilderteam, das großartige Arbeit geleistet habe. Den Lehrgangsteilnehmern rief er zu: „Sie sind unsere Zukunft bei der Bundespolizei. Und Sie sind, wo Sie künftig auch arbeiten, eine Visitenkarte des Standortes Walsrode. Ich lade Sie alle herzlich zum Tag der offenen Tür anlässlich unseres 60-jährigen Bestehens am 18. Juni nach Walsrode ein.“

Die Einsatzgebiete der Bundespolizei seien vielfältiger geworden, so Voß. Mehr als 2 700 Neueinstellungen gebe es bundesweit in diesem Jahr, mehr als 21 000 Bewerbungen lägen vor. Ein siebter Standort solle eröffnet werden. Allein in Walsrode gebe es rund 400 Betten. Die Lehrgangsteilnehmer würden auf die Direktionen der Flughäfen in Frankfurt, München und Stuttgart und auf die Bundesbereitschaftspolizei Fuldatal verteilt, zusätzlich auf alle kleinen Standorte. „Sie werden neue, schwierige Aufgaben zu lösen haben. Ich wünsche Ihnen dafür viel Erfolg“, sagte Voß.

Walsrodes Bürgermeisterin Helma Spöring wünschte den neuen Polizeimeistern viel Erfolg bei der Umsetzung ihrer schwierigen Aufgaben für die Öffentlichkeit.

Der Frankfurter Polizeirat Manfred Gabriel, der die aufnehmenden Bundespolizeidirektionen vertrat, sprach von guten Entwicklungsmöglichkeiten auch auf den Flughäfen und zollte den Walsroder Ausbildern höchstes Lob.

Schließlich wurde mit Francesca Sohn eine Frau als Lehrgangsbeste ausgezeichnet. Sie erreichte von 15 erreichbaren Punkten das Ergebnis von 12,44. Tobias- Wolfgang Kluge mit 12,43 Punkten und Philip Sawade mit 12,3 Punkten folgten auf den Plätzen. Anschließend nahmen alle anderen neuen Polizeimeister ihre Ernennungsurkunden entgegen. - mü