E-Bike-Fahrer stirbt bei Unfall: Angeklagter nimmt Berufung zurück

Verfahrenseinstellung abgelehnt

Walsrode/Verden - Eine Verfahrenseinstellung wollte ein 74 Jahre alter Angeklagter aus Walsrode am Montag in einem Berufungsverfahren am Landgericht Verden erreichen. Doch dazu war weder die 5. Kleine Strafkammer noch Oberstaatsanwalt Lüder Müller-Wolfsen bereit. Es ging um fahrlässige Tötung. Der Angeklagte hatte im August 2016 einen Unfall verursacht, bei dem ein E-Bike-Fahrer ums Leben gekommen war.