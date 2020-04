Diverse Einsätze für die Feuerwehren

Brennende Hecken und Flächen im Heidekreis halten Helfer auf Trab

+ Bei dem Auto qualmte die Bremse. Fotos: Feuerwehr/Führer

Walsrode – Zu einem brennenden Fahrzeug wurden die Ortsfeuerwehren Walsrode und Krelingen am Freitagnachmittag auf die A 27, zwischen Walsrode-Süd und dem Walsroder Dreieck, gerufen. Bei der Ankunft an der Einsatzstelle stellte sich heraus, dass an einem Auto durch einen technischen Defekt die Bremse heiß gelaufen war und gequalmt hatte. Es gab kein Feuer. Die Feuerwehr Walsrode kühlte die Bremse ab und kontrollierte mit der Wärmebildkamera, teilt Pressesprecher Jens Führer mit. Die Ortsfeuerwehr Krelingen konnte direkt einrücken.