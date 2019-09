Walsrode – Die Theaterbühne Walsrode macht es in diesem Jahr spannend. In der Kriminalkomödie „In dieser wunderschönen Nacht“ in zwei Akten von Ulrich G. Engelmann wird erst zum Schluss klar, ob die Dinge wirklich so oder eben doch ganz anders sind.

Heiligabend. Heidi Förster vermisst ihren Mann. Er ist auf Geschäftsreise und hat seit dem 22. Dezember kein Lebenszeichen von sich gegeben. Als auf ihre Vermisstenanzeige hin die Polizei erscheint, äußert die Hausbewohnerin aus der Wohnung über ihr einen ungeheuerlichen Verdacht: Heidi Förster soll ihren Mann ermordet, zerlegt und aus dem Haus geschafft haben. Ist Heidi Förster wirklich eine eiskalte Mörderin? Oder ist sie womöglich ein Opfer? Oder steckt noch etwas völlig anderes dahinter? Und wo ist Paul, ihr Mann?

Aufführungen an fünf Tagen

Die neue Produktion der Theaterbühne Walsrode verspricht in jedem Fall spannende Unterhaltung. An fünf verschiedenen Terminen ermitteln Hauptkommissarin Haferkamp und Kommissarin Schimanski: Sonnabend, 5. Oktober, um 19.30 Uhr; Sonntag, 6. Oktober, um 16 Uhr; Mittwoch, 9. Oktober, um 19.30 Uhr; Sonnabend, 12. Oktober, um 19.30 Uhr, und am Sonntag, 13. Oktober, um 16 Uhr, jeweils in der VHS Heidekreis am Kirchplatz in Walsrode, so die Pressemitteilung.

Für Getränke und einen kleinen Imbiss ist gesorgt. Eintrittskarten sind an den jeweiligen Veranstaltungstagen am Eingang erhältlich, Vorbestellungen werden per E-Mail an theaterbuehne@gmx.net und unter der Telefonnummer 05161/ 911019 angenommen.