Die Bergstraße in Walsrode soll am 10. Februar fertig sein

Von: Klaus Müller

Die letzten drei Lagen wurden auf die Fahrbahn aufgebracht. Am 10. Februar soll die Bergstraße wieder voll befahrbar sein. © Klaus Müller

Nachdem er viermal verschoben wurde, soll der Fertigstellungstermin nun eingehalten werden. Die Anlieger klagen über die schlechte Informationslage und finanzielle Einbußen. Auch die Baumfällungen werden kritisiert.

Walsrode – Der 10. Februar ist der Tag X in Walsrodes Bergstraße. „Endlich haben sie es geschafft“, dürften viele Anlieger tief durchatmen, endlich dürfen sie die Straße, an der sie seit Jahrzehnten wohnen, wieder befahren.

Ursprünglicher Fertigstellungstermin war der 30. Januar, aber es wurde nur der Start zur letzten Bauphase. Spezialfahrzeuge begannen, auf der Strecke zwischen Fritz-Reuter-Straße und Rewe die letzten drei Asphaltlagen aufzubringen. „Wir haben uns als Ziel gesetzt, dass die Straße endgültig ab dem 10. Februar wieder befahren werden kann“, sagt Jens Löhden von der Straßenbaubehörde Verden auf Anfrage. Wenn das Wetter keinen Strich durch die Rechnung macht, sollte dieser viermal verschobene Termin eingehalten werden.

Die Anlieger haben sich während der Bauphase über fehlende Informationen beklagt. Trotzdem steckten sie die auftretenden Probleme weg und blieben ruhig. „Ich verstehe, dass es für einige großen Unmut gab“, zeigte sich der Erste Stadtrat Andre Reutzel verständnisvoll. Allerdings: „Wir haben mit der Behörde gut zusammengearbeitet, die Arbeiten sind ordentlich durchgeführt worden. Die Straße hat mehr Qualität erhalten.“

Rewe musste Lebensmittel wegwerfen, weil das Geschäft zu schlecht zu erreichen war

Nicht ganz so sieht es der Unternehmer Daniel Bluhm von Rewe. Er hatte noch umgebaut und stand dann im Regen – im wahrsten Sinne des Wortes. „Man hätte mehr miteinander reden müssen“, sagte er zur seit langem größten Baumaßnahme in der Stadt. „Wir haben des öfteren massenweise unsere Lebensmittel wegwerfen müssen, weil wir einfach schlecht zu erreichten waren, weil uns auch die Hilfe der Behörden fehlte“, so Bluhm. „Ich warte dringend darauf, dass die Straße wieder eröffnet wird.“ Nur so könne er vernünftig disponieren. Noch ist der Fuß- und Radweg zum Discounter nur in Teilbereichen fertig – die Arbeiten sind für die kommende Woche geplant – und auch ein Zebrastreifen soll angelegt werden.

Der 74-jährigen Anne Rogge aus der fast schon historischen Gaststätte „Bergklause“ zufolge sei es Zeit gewesen, dass an der beliebten Einkaufsstraße in Walsrode etwas getan wird. „Die Bäume haben immer wieder für zusätzlichen Schmutz auf dem Fußweg gesorgt. Dass sie nun weg sind, ist schade, aber sicherlich wird wieder etwas Grün kommen.“ Die neuen Bürgersteige seien viel zu breit geworden. Ob die Bergstraße nach dem 4. Februar durchgängig benutzt werden könne, stehe in den Sternen.

Seit 43 Jahren wohnt Anne Rogge in der Bergstraße, hat 32 Jahre lang die fast schon legendäre Kegelbahn geführt. „Heute freue ich mich noch über den einen oder anderen Stammgast, der meistens am Samstag zum Klönschnack hereinschaut.“

„Warum mussten denn alle Bäume gefällt werden“

Es gab lange Wartezeiten, viele Diskussionen rund um den Ausbau, vor allem um die Radwegeführung, die noch immer nicht am Ende angekommen ist. „Warum mussten denn alle Bäume gefällt werden“, klagt Corinna Menzel-Jahns. Die Straße habe ihr grünes Herz verloren, alles sei weggnommen worden. Es solle zwar wieder einseitig Bäume geben, aber das ist aus Sicht der Geschäftsfrau viel zu wenig. „Eigentlich hat sich sonst nichts geändert“, sagt sie. Die Bürger seien viel zu wenig einbezogen worden. Sie sei sehr enttäuscht von der neuen Landesstraße.

Florian Grambeck war mit seinem Unternehmen nur am Rande tangiert. „Ja, wir sind auch froh darüber, dass die Bauarbeiten in der Bergstraße ihrem Ende zugehen und der Verkehr wieder störungsfrei an unserem Unternehmen vorbeilaufen kann.“ Ganz anders sieht Kerstin Schulz von der Hoyer-Tankstelle die lange Bauphase, die vielen Stopps und die Sperrungen auch zu ihrem Betrieb. „Wir haben starke finanzielle Einbußen hinnehmen müssen.“ Die Straßenbaubehörde habe leider keine andere Lösung gefunden. Betroffen seien vor allem sie und Rewe gewesen. Die Bauarbeiten seien teilweise sehr langsam vonstattengegangen. Die Informationen, die die Anlieger während der Bauphase erreicht hätten, seien einfach ungenügend gewesen.

„Uns hat es besonders hart getroffen, als plötzlich das Wasser abgedreht wurde und wir für unsere 50 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter noch nicht einmal mehr Kaffee kochen konnten“, sagt Steffen Wildung vom Steuerbüro Wildung, Wibbertmann und Meine. „Man hat uns einfach übersehen. Das kann ja auch einmal passieren.“ Nur es sei unschön gewesen, und viele der Kunden hätten lange Wege gehen müssen, um das Büro zu erreichen.

Alle hoffen, dass die Arbeiten bald zuende sind.