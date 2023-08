Diagnose Brustkrebs: Heidekreis-Klinikum informiert bei „Fokusabend“ in Soltau

Die Künstlerin Sabine Conti stellt ihr Buch „Der neue Fisch in mir“ vor, in dem sie sich mit ihrer eigenen Erkrankung auseinandersetzt. Das © Privat

Brustkrebs betrifft viele Frauen. „Laut aktuellen Zahlen erkranken in Deutschland jährlich rund 70 000 Frauen daran“, heißt es in einer Pressemitteilung des Heidekreis-Klinikums, das nun zum ersten „Fokusabend HKK“ einlädt, der sich der „Diagnose Brustkrebs: Chancen & Risiken“ widmet.

Soltau - Diese Veranstaltung mit einer Kunstausstellung findet am Freitag, 1. September, von 17 bis 20 Uhr, im Heidekreis-Klinikum in Soltau statt.

Früherkennung und die richtige Behandlung sind entscheidend für den Behandlungserfolg und die Lebensqualität der Betroffenen. „Mit diesem Fokusabend möchten wir dazu beitragen, das Bewusstsein für diese Erkrankung zu stärken und Informationen über aktuelle Behandlungsmöglichkeiten zu vermitteln“, erklärt Dr. Mina Fam, Chefarzt der Senologie und Brustchirurgie am Heidekreis-Klinikum.

Dieser „Fokusabend HKK“ biete eine einzigartige Gelegenheit für Betroffene, Angehörige und Interessierte, sich umfassend über verschiedene Aspekte der Brustkrebserkrankung – von der Diagnose bis zu Behandlung – zu informieren. Neben Vorträgen, in denen verschiedene Behandlungsmöglichkeiten vorgestellt werden, wird auch die Künstlerin Sabine Conti anwesend sein.

Bewegende Erzählungen und eindrucksvolle Bilder

Sabine Conti hat ein Buch über ihre eigene Brustkrebserkrankung geschrieben und zahlreiche Bilder gemalt, die ihren Krankheitsverlauf und ihre Gefühle in dieser Zeit eindrucksvoll dokumentieren. Ein Teil dieser Bilder und ihre Entstehungsgeschichte werden an diesem Abend gezeigt.

Die Veranstaltung beginnt um 17 Uhr mit den bewegenden Erzählungen von Sabine Conti, danach folgen die Vorträge zu den Themen Diagnostik und Therapie von Brustkrebs durch Chefarzt Mina Fam und PD Dr. Arne Trummer, Leitender Arzt im MVZ Walsrode, Praxis für Hämatologie, Onkologie und Palliativmedizin.

Im Anschluss daran lädt das Heidekreis-Klinikum zu einem kleinen Imbiss ein, bei dem die Künstlerin, aber auch die Chefärzte gern Fragen beantworten und persönliche Gespräche führen. Wer möchte, kann auch ein signiertes Buch von Sabine Conti erwerben.

Mina Fam: „Wir sind überzeugt, dass der erste Fokusabend im Heidekreis-Klinikum eine wertvolle Informationsquelle und eine Gelegenheit zum Austausch für alle Teilnehmenden sein wird. Mit dieser Veranstaltung möchten wir dazu beitragen, das Bewusstsein für Brustkrebs zu stärken und den Betroffenen Hoffnung und Unterstützung zu geben.“

Da die Teilnehmerzahl auf maximal 40 Personen begrenzt ist, bitten das HKK um eine verbindliche Anmeldung unter Telefon 05161/ 602 1463 oder per E-Mail an senologie@heidekreis-klinikum.de. Die Teilnahme ist kostenlos, das HKK freut sich aber über Unterstützung per Spende auf das Spendenkonto Heidekreis-Klinikum, Kreissparkasse Walsrode, BIC: NOLADE21WAL; IBAN: DE21 2515 2375 0001 3088 08; Verwendungszweck „Fokusabend“.