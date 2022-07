Hebammen im Heidekreis: Der „geilste Beruf“ ist nicht zu schaffen

Von: Klaus Müller

Gruppenbild mit Ministerin und Hebammen vor dem Geburtshaus in Walsrode. Sozialministerin Daniela Behrens (startete ihre Sommertour, hier begrüßt von Sebastian Zinke, bei den Geburtshelferinnen in der Straße „Am Badeteich“. © Mueller

Hebammen fordern Niedersachsens Sozialministerin Daniela Behrens zum Handeln auf. Die Politikerin war zu Beginn ihrer Sommertour zu Gast im Geburtshaus Walsrode und sprach mit Geburtshelferinnen.

Walsrode – Dieses Gespräch mit Niedersachsens Sozialministerin Daniela Behrens hat vielen der Hebammen, die daran teilnahmen, Mut gemacht. Arrangiert vom SPD-Landtagsabgeordneten Sebastian Zinke trafen sich die Geburtshelferinnen mit dem Gast aus Hannover am Freitag draußen neben dem lauschigen Geburtshaus Walsrode, das in der Straße „Am Badeteich“ immer mehr zum Ziel von jungen Familien geworden ist.

Sechs Hebammen kümmern sich in dem Haus um die Betreuung werdender Mütter und die Begleitung während der Geburt und weit darüber hinaus. „Aber das ist für den Heidekreis, der ansonsten ordentlich aufgestellt ist, zu wenig“, sagen die Damen. Sie nutzten die Gelegenheit und verwickelten die Ministerin auf Sommertour in ein lebhaftes Gespräch über ihre Sorgen: „Wir haben in Niedersachsen deutlich zu wenig Hebammen“, stellten sie fest. Viele würden wieder abspringen, weil die Voraussetzungen auf allen Ebenen fehlen und der Papierkrieg immer größer werde. „Und, weil wir auf unser Geld warten müssen“, hieß es. Man arbeite manchmal bis zu 15 Stunden täglich, betreue drei Mütter gleichzeitig und lege oft über 60 Kilometer am Tag zurück. „Wir schaffen das alles nicht mehr, obwohl dieser Beruf der geilste der Welt ist“, sagte eine der Hebammen. Seit mehr als 35 Jahren ist sie schon dabei.

Gerade in der jetzigen Zeit steigen junge Frauen aus den Vorbereitungskursen immer häufiger aus: „Plötzlich findest Du sie als Verkäuferinnen auf dem Wochenmarkt wieder oder bei einem Transportunternehmen.“ Die Hebammen erwarten von der Politik, dass man sich mehr um die Probleme kümmere. Beispielsweise könnten Einstiegsprämieren wie bei den Hausärzten auf dem Land verhindern, dass der Nachwuchs in die großen Städte ziehe.

Die Ministerin notierte alles und versprach, sich demnächst in der Bundesminister-Konferen dafür einzusetzen. „Ich verstehe Ihr Problem. Hier sind wir alle gefragt, zu helfen.“