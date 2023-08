Der experimentierfreudige Bauer

Von: Lutz Bergmann

Teilen

Probieren gerne zusammen aus: Thore Carstens (links) und Jürgen Oestmann. © lutz Bergmann

Thore Carstens probiert gerne etwas aus. In diesem Jahr hat der Landwirt aus Südkampen Buchweizen, Soja und Sonnenblumen angebaut.

Mit seinen Sonderkulturen Südkampen Buchweizen, Soja und Sonnenblumen geht der Südkampener Landwort Thore Carstens ein großes Risiko ein. Denn er weiß im Vorhinein noch nicht, ob aus den Kulturen etwas wird und ob und wie er sie loswird.

Einen Teil seines Sojas aus diesem Jahr musste Carstens umpflügen. Starker Regen hatte für eine Kruste auf dem Boden gesorgt, durch die der Soja nicht gut durchkam. Stattdessen wucherten die Unkräuter Melde und Ackerhirse in den Reihen. Auf dem Instagram-Kanal von „NDR aufm Land“ kann man dem Bauern dabei zusehen, wie er mit dem Trecker die Kultur platt macht (Link: https://www.instagram.com/p/CvNGISPsGwj/).

Für Carstens ist das kein Anlass, sich zu schämen. Er weiß, dass er von vielen belächelt wird. Ihm ist es aber wichtig, die Realität abzubilden und zu der gehören bei Landwirten, die Neues wagen, auch die Misserfolge.

Doch zum Glück gab es auch andere Zeiten. Im Jahr 2021, seinem zweiten Anbaujahr, waren die Wetterbedingungen ideal und das Unkraut überschaubar. Carstens fuhr eine fette Ernte ein und konnte seinen Soja als Schweinefutter über den Landhandel zu einem guten Preis verkaufen.

Wenn Thore Carstens seine Soja-Pflanzen sieht, ist er schon mal begeistert. © -

In diesem Jahr testet Carstens auch Buchweizen. Den baut er bei seinem Freund Jürgen Oestmann auf 5,5 Hektar an. Das Knöterichgewächs hat er mit Haarmehlpellets aus Schweineborsten gedüngt. Mittlerweile sind die Pflanzen schon so groß, dass sie sich an einigen Stellen hinlegen. Ein Umstand der Carstens Sorgenfalten auf die Stirn treibt – denn wenn der Buchweizen liegt, lässt er sich nicht mehr gut ernten.

Die Ölsaat baut Carstens für Camena Samen in Lauenau bei Hannover zur Saatgutvermehrung an. Das ökologische Saatgutunternehmen hat dem Landwirt Samen zur Verfügung gestellt, die er auf seinem Acker gesät hat. Im September oder Oktober wird Carstens mit einem Mähdrescher (ähnlich wie bei Mais) den Buchweizen ernten und die gewonnenen Samen an Camena verkaufen.

Kreisförmige Knöllchenbakterien an der Sojawurzel. © -

Bei der Ernte muss Carstens den richtigen Zeitpunkt finden: Wetter, Feuchtigkeit und Größe des Buchweizens müssen stimmen. Mäht er die Kultur zu nass, kann der Mähdrescher kaputt gehen und der Buchweizen muss getrocknet werden, wartet er zu lange auf eine Trockenperiode, kippen ihm die Pflanzen um. „Das sei ein bisschen wie Lottospielen“, sagt Carstens.

Die dritte Besonderheit unter Carstens Kulturen ist die Sonnenblume. Die wächst prächtig, aber der Verkauf läuft bescheiden. Im vergangenen Jahr hat der Landwirt aus Südkampen eine mündliche Abnahmegarantie von einem Händler bekommen. Als er die Sonnenblumen dann nach der Ernte verkaufen wollte, hat sich dieser nicht an die Vereinbarung gehalten. Jetzt muss Carstens massenweise Sonnenblumenkerne auf seinem Hof lagern, weil selbst die Ölmühlen im Umkreis keinen Bedarf mehr haben.

Carstens zeigt, wie Soja in der Schote aussieht. © -

Trotz der ganzen Widrigkeiten will Carstens weiter neue Kulturen testen. Neulich hat der Bauer aus Südkampen ein Distelöl gesehen, dass zu horrenden Preisen verkauft wurde. Sofort kam ihm die Idee das stachelige Gewächs bei sich anzubauen. Als Unkraut wächst es ohnehin schon überall auf seinen Äckern.

Ob daraus etwas wird, bleibt abzuwarten. Sicher ist, dass Soja, Buchweizen und Sonnenblumen nicht die letzten Sonderkulturen sein werden. Denn das Ausprobieren ist einfach Teil von Carstens Charakter.