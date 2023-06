Das steht fest: Kirchboitzen hat Zukunft

Von: Henning Leeske

Die Dorfgemeinschaft hat das Gebäude für Bäckerei und Sparkasse gebaut. © Leeske

Die lebendige Walsroder Ortschaft Kirchboitzen vertritt Niedersachsen beim Bundeswettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“. Donnerstag war die Bundesbewertungskommission zu Gast.

Kirchboitzen – Im Rampenlicht stand am Donnerstag das Walsroder Dorf Kirchboitzen. Die Visite der Bundesbewertungskommission des 27. Bundeswettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ stand an.

Klar, dass die Nervosität der Boitzer angesichts der laufenden TV-Kameras eh schon groß war. Dann verspätete sich die Delegation des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft mit ihren Fachleuten aufgrund eines Staus am Elbtunnel auch noch um eine Stunde. Schon musste Ortsvorsteher Christian Söder alles im Stand-by-Modus halten. Die Einwohner warteten also geduldig auf ihren Posten mit ihrer einstudierten Choreographie, bis der Bus endlich auf den Parkplatz am evangelischen Kindergarten Am Hülshof rollte.

„Hier stehen schon ganz viele Gewinner. Kirchboitzen hat nämlich eine ganz tolle Dorfgemeinschaft“, sagte Landrat Jens Grote bei der Begrüßung der Fachleute aus dem ganzen Bundesgebiet. Das Dorf habe eine Vielzahl an Leuchtturmprojekten zu bieten. Walsrodes Bürgermeisterin Helma Spöring war ebenfalls begeistert von dem großen Bahnhof, der in Kirchboitzen veranstaltet wurde. „Ich bin stolz, dass Kirchboitzen Niedersachsen im Bundeswettbewerb vertritt“, motivierte sie die zahlreich erschienen Einwohner, bevor es auf die Rundtour mit den Juroren ging. „Wir sind hier als Freunde, als neugierige Freunde“, sagte Kommissionschef Hans-Jörg Birner, Bürgermeister eine Kommune in Bayern ist. So wollte er das Eis brechen und sorgte für eine spürbar lockere Stimmung gleich bei der Begrüßung.

Erste Station war der genannte Kindergarten, wo die Kinder ob der Verspätung noch etwas länger in der Sandkiste spielen durften. Vom Hülshof spazierte die Gruppe zur Grundschule und zu den Biogasmotoren, wo überall die örtlichen Fachleute über die Besonderheiten aufklärten. Anschließend ging es, farblich fein sortiert nach Fachgruppen, in die jeweilige Kutsche zur lauschigen Rundfahrt durch Kirchboitzen. Vorbei am Schießstand des Schützenvereins, wo die Blaskapelle aufspielte, und über den Sportplatz des SVK mit der Gymnastikgruppe mitten im Training rollte der Tross unter durchgehenden Erläuterungen per Mikro zum Feuerwehrhaus. Hier zeigte die Jugendfeuerwehr ihr Können mit einer Löschübung, eine kleine Erfrischung von oben für die Besucher inklusive. Weiter im minutiös geplanten Ablauf unter der Regie von Christian Söder und Kai Bruns eilten die Teilnehmer zur Hofstelle Hohls mit der Landarztpraxis. Vorbei an der Friedhofskapelle und den neuen Standort des Bäckers und der Kreissparkasse ging es auf die Zielgerade. Vor dem sozialen Treffpunkt des nagelneuen Bäckercafés musste Torsten Söder eben noch ein Interview für den Norddeutschen Rundfunk geben, was die Delegation genüsslich bei Schnittchen und heimischen Eierlikör überbrückte. Schließlich war das Programm streng auf 180 Minuten beschränkt und nach der Generalprobe vor einigen Tagen eng getaktet. Deswegen überzeugten die Boitzer mit der gut vorbereiten Inszenierung ihres Dorfes und konnten ihre Leuchtturmprojekte in einem glänzenden Licht präsentieren. Dazu war sprichwörtlich das ganze Dorf auf den Beinen.

Noch spannender wird für die Kirchboitzer nun, auf welchem Platz sie letztlich landen, wenn die Bundesbewertungskommission alle 22 Dörfer abgeklappert hat. Ergebnisse gibt es schon am 30. Juni, die feierliche Auszeichnung der Bundessieger erfolgt am 26. Januar bei der Grünen Woche in Berlin. In der Bundeshauptstadt lädt zudem der Bundespräsident im März zu einem Empfang.