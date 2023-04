Walsrodes Amtsgerichtsdirektor Andre Simon zieht nach vier Monaten positive Bilanz

Andre Simon ist neuer Amtsgerichtdirektor in Walsrode. Der 52-jährige Jurist ist nach vier Monaten in der Stadt angekommen. © müller

Andre Simon, neuer Amtsgerichtdirektor in Walsrode, im Gespräch.

Walsrode – Der kleine Gerichtshund empfängt mich in einem der schönsten historischen Säle, die das Land Niedersachsen besitzt, und legt sich zu meinen Füßen. Irgendwann öffnet sich eine der mächtigen Türen, die den Königssaal im Walsroder Amtsgericht umgeben. Stilvoll ist es hier, Neudeutsch würde man „chic“ sagen. Und dann kommt auch noch eine sehr jung erscheinende Kapazität der norddeutschen Gerichtsbarkeit heraus: Andre Simon ist seit Dezember neuer Amtsgerichtsdirektor in Walsrode. Der 52-jährige Jurist kam aus dem Ministerium in Hannover, war dort zeitweise auch Pressesprecher, ist Staatsanwalt und seit Anfang 2000 Richter auf Lebenszeit. „Ich glaube, ich bin hier angekommen“, sagt der blonde Richter. Er sei von den Mitarbeitern sehr gut und freundlich aufgenommen worden und habe die Kennenlern-Runde schon längst hinter sich.

Natürlich gebe es aktuelle Hausaufgaben, die zu absolvieren sind. Die Digitalisierung müsse noch mehr in die alten Gemäuer des Hauses einziehen, das Thema „Sicherheit“ noch zielgerechter angegangen werden. Er sei in Hannover für die Ausbildung neuer Mitarbeiter zuständig gewesen und wird diese Aufgabe in der Landeshauptstadt auch weiter durchführen. In Walsrode bräuchte man auch Nachwuchs – und er werde daran mit seinem Mitarbeiterstab arbeiten.

Simon wurde in Hameln geboren, sein Vater war Handwerker vom alten Schlag, seine Mutter bei der Bausparkasse. Er wollte immer schon Strafverteidiger werden und interessierte sich früh für die Justiz. Absolvierte Lehrgänge und studierte Jura in Hannover, ging als Referendar später in die neuen Bundesländer. Wernigerode, Magdeburg und Stendal waren die Ziele. Über weitere berufliche Stationen kam er in die Landeshauptstadt, wurde Staatsanwalt und Richter und Pressesprecher. Gerade dieser „Job“ habe ihn sehr geprägt. „Als dann Walsrode ausgeschrieben wurde, habe ich sofort zugegriffen.“ Und es ist wohl auch für die Stadt und den Landkreis eine gute Entscheidung. Denn Simon kommt durch seine offene Umgangsweise bei allen Menschen an. Dabei ist Fairness gegenüber jedermann eines seiner Lebensziele.

Verheiratet ist er mit Claudia, die im Wirtschaftsministerium zu Hause ist. Das Ehepaar hat einen 19-jährigen Sohn. „Ich laufe für mein Leben gern“, berichtet der Jurist, hat bereits mehrere Marathonläufe hinter sich gebracht. Im Augenblick stört eine unangenehme Fersengeschichte, „aber vielleicht kann ich bald wieder an den Start gehen.“ Gern nimmt er auch die Wanderschuhe, wobei die Wanderung auf den Brocken noch eine der leichteren Übungen für den 52-jährigen ist.

Er liest gern, berichtet er, vorzugsweise Krimis vom Feinsten, er schaut am Sonntag den „Tatort“. Und hat mit dem seinem Labradoodle einen immer tüchtigen Wegbegleiter gefunden. „Ich bin gut ausgefüllt“, sagt Simon in seinem Arbeitszimmer mit Fuldepark-Blick, aber er will die nächste Zeit nutzen, Menschen in der Stadt noch näher kennen zu lernen. „Denn hier lässt es sich gut leben und arbeiten.“