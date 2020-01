Coronavirus: Erster Verdachtsfall

Heidekreis-Klinikum hat Patienten isoliert / Bedeutung guter Händehygiene

+ Dr. med. Frank SchmitzÄrztlicher Direktor Foto: HKK

Heidekreis – Nach den inzwischen vier bestätigten Fällen von infizierten Patienten mit dem Coronavirus in Bayern, gibt es mindestens 15 Verdachtsfälle in anderen Bundesländern. Auch ein Patient, der Kontakt zu chinesischen Mitbürgern hatte, wurde von seinem Hausarzt aufgrund entsprechender Symptome ins Heidekreis-Klinikum eingewiesen, so die Pressemitteilung.