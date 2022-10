Kliniken im Heidekreis: „Wir leben mit der Lage“

Von: Florian Adolph

Im Heidekreisklinikum Walsrode sind die Corona-Patienten konzentriert. © Klaus Müller

Die Corona-Patientenzahlen steigen auch in den Kliniken im Heidekreis wieder, und mit ihnen die Arbeitsbelastung der Mitarbeiter. Aber diese sind darauf vorbereitet.

Heidekreis – Die Coronazahlen steigen auch im Heidekreis dramatisch. Ein Beispiel: Am 16. September lag der Inzidenzwert bei 252, etwas mehr als einen Monat später, am 19. Oktober stand er bei über 700. Aktuell liegt er bei 613,7, was noch immer viel höher ist als im September.

Auch die Krankenhäuser sind davon betroffen. „Unser Corona-Krisenstab tagt wieder regelmäßig“, erzählt Nina Bernard, Pressesprecherin des Heidekreis-Klinikums (HKK) in Soltau und Walsrode. Alle zwei Wochen komme man jetzt zusammen, zur Besprechung der momentanen Corona-Situation. Als die Zahlen noch niedriger waren, reichten unregelmäßige Treffen. Während Corona-Hochzeiten trafen sich die Mitarbeiter sogar täglich.

Jetzt steigen die Patienten-Zahlen aber wieder. „Das ist überall so“, erzählt Bernard. Coronakranke werden im Heidekreis konzentriert in der Klinik in Walsrode aufgenommen, denn dort gibt es eine Station für Corvid-19 und andere ansteckend Erkrankte. Aber es finden sich auch einige Patienten in Soltau.

So waren am 19. Oktober, in Walsrode 29 Corona-infizierte untergebracht, einer davon auf der Intensivstation, und in Soltau fünf Patienten, einer auf Intensiv. Größtenteils handelt es sich um deutlich ältere Menschen, die geimpft sind, aber trotzdem krank wurden. Nicht alle von ihnen kamen wegen der Covid-19 Erkrankung in eine der Kliniken, sondern nur etwa zwei Drittel. Bei circa einem Drittel wurde die Virus-Infektion erst im Krankenhaus festgestellt. „Bei uns wird bei Aufnahme getestet und dann alle drei Tage“, so Pressesprecherin Bernard.

Für Covid-19 haben die beiden Kliniken außerdem einen Stufenplan, der sich in den letzten Jahren bewährt hat, so Bernard. Sowohl auf den Normal-, als auch den Intensivstationen können Bettenplätze aufgestockt werden. Zum Beispiel zusätzlich zu den zwölf Intensivplätzen, die der Standort Walsrode im normalen Regelbetrieb hat, können bei der höchsten Stufe, bei maximaler Krise also, bis zu 19 zusätzliche Intensivplätze geschaffen werden.

Den Betrieb in den Kliniken beschreibt die Pressesprecherin aber bisher noch als „weitestgehend normal“, was sie unter anderem der Tatsache zuschreibt, dass die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen durch die Erfahrungen der letzten Jahre trainiert sind. Sie beschreibt das Team als vorbereitet, aufmerksam, aber nicht ängstlich.

Nichtsdestotrotz weißt Nina Bernard darauf hin, dass die Arbeitsbelastung wieder enorm ansteigt. Die Patienten, die mit dem Virus infiziert sind, müssten schließlich isoliert werden. Des Weiteren handelt es sich bei den zu Pflegenden oftmals um Menschen höheren Alters, die vom Pflegepersonal mehr Unterstützung benötigen.

Zu Corona kommen dann auch noch die typischen Erkältungskrankheiten des Herbstes dazu. So können eben auch die Pfleger erkranken.

Trotz all dieser Stressfaktoren lobt die Pressesprecherin ihre Kolleginnen und Kollegen von Ärzteschaft und Pflege in höchsten Tönen, sie würden sich wieder mit ihrem ganzen Können und Engagement für die Patienten des HKK einsetzen.

Grundsätzlich wird an Corona-Erkrankten operiert. Nicht-dringliche Operationen können verschoben werden, bis sich der Patient wieder gesund fühlt. Als Beispiel dafür erwähnt Nina Bernard die Korrektur eines Hammerzehs. Dringend notwendige Operationen müssen natürlich stattfinden, auch wenn der zu Behandelnde erkrankt ist. Patienten, die positiv getestet wurden, sich aber gut fühlen, gehen nach Hause.

Auf die Frage, wie in den Kliniken mit der Situation umgegangen wird, entgegnet Nina Bernard: „Wir leben mit der Lage“. Was kann man auch anderes machen?