Chefsessel statt Schulbank

Bomlitz – 18 Schülerinnen und Schüler der Berufsbildenden Schulen (BBS) Walsrode stellten sich einer nicht schulalltäglichen Herausforderung: Sie schlüpften für eine Woche in die Rolle von Vorständen dreier konkurrierender Unternehmen. In den Räumlichkeiten des Sponsors der Veranstaltung, dem Unternehmen DuPont im Industriepark Walsrode, schnupperten die Jungvorstände „Konzernluft“.

Nach einer Einführung in das Planspiel, genannt Management Information Game, durch Leiter Andreas Mätzold vom Bildungswerk der Niedersächsischen Wirtschaft ging es in die Phase der Teambildung und strategischen Unternehmensplanung. Rohmaterial oder Handelswaren mussten mit den richtigen Mengenrabatten bestellt, Personal frühzeitig eingestellt und qualifiziert, Preise kalkuliert und die Deckungsbeiträge beachtet werden. Wie in der Realität half eine Unternehmensplanungssoftware. Jede Spielrunde wurde detailliert ausgewertet, schreibt DuPont in einer Pressemitteilung.

Die Vormittage waren Informationsblöcken vorbehalten, in denen Vertreter der DuPont Grundlegendes zu Themen wie Personalmanagement, Marketing oder Forschung und Entwicklung vermittelten. Zum Thema „Aktien und Börse“ sprach ein Vertreter der Kreissparkasse Walsrode. Betriebliches Rechnungswesen erläuterte das Unternehmen Olin.

Ein Höhepunkt waren die Verkaufspräsentationen. Geladene Vertreter aus Unternehmen, Schule und Verwaltung schlüpften in die Rolle von Einkäufern eines Großabnehmers mit Interesse an den neuen Produkten. Mit Kreativität, detaillierter technischer Beschreibung und Präsentationstalent brachten alle drei Gruppen die Vorstellung auf die Bühne. Sie mussten aber auch kritische Fragen ihrer potenziellen Einkäufer beantworten.

In den Investorenkonferenzen ging es um die Präsentation der Geschäftszahlen sowie der Unternehmensstrategie vor den Teilnehmern und von Gästen dargestellten Investoren beziehungsweise Wirtschaftsjournalisten.

Mätzold: „Die Teilnehmer haben sich einer großen Herausforderung gestellt, sich durch Probleme und Zweifel gekämpft, eine gemeinsame Lösung gefunden und viel für sich mitnehmen können.“

„Wir sind stolz darauf, was unsere Schülerinnen und Schüler im Rahmen dieses Projekts geleistet haben“, sagte BBS-Schulleiter André Kwiatkowski. „Mit viel Einsatz haben sie bewiesen, dass sie mit analytischem Denken, dem nötigen Durchsetzungsvermögen und Kreativität Großes bewegen können“. DuPont-Werkleiter Wolfgang Möller. ergänzte: „Das Gelernte aus diesen intensiven und herausfordernden Tagen wird sicher positiven Einfluss auf die zukünftigen Entscheidungen und den Weg dieser talentietten jungen Leute haben.“