Chaos rund um Walsroder Marktschule

Von: Klaus Müller

Leider passiert das immer wieder: Eine Verkehrsteilnehmerin hat im absoluten Halteverbot gehalten, um ein Kind abzuholen. Die Polizei schreitet ein. © Müller

Die Elterntaxis sorgen rund um die Walsroder Marktschule regelmäßig für ein Verkehrschaos. Nicht nur dort möchte die Kontaktbeamtin Franziska Metelmann gerne etwas daran ändern.

Walsrode – „Da kannst du die Krise kriegen.“ Franziska Metelmann ist Kontaktbeamtin in Walsrode und schaut wieder einmal bei der Marktschule vorbei. Pünktlich um 12.30 Uhr setzt hier ein wahrer Run von Eltern ein, die ihre Kinder abholen wollen. Sie kommen mit großen Fahrzeugen, stoppen im Halteverbot und lassen sich auch durch die Polizeibeamtin nur langsam davon überzeugen, dass sie da nicht hingehören. Die Kinder müssen auf die Straße ausweichen, weil die Eltern den kleinen Fußweg blockieren. Fahrzeuge setzen rückwärts, ohne auf die Jungen und Mädchen zu achten. Dass einige Kinder keinen Fahrradhelm haben, fällt nur am Rande auf.

Hol- und Bringdienst wird kaum genutzt

Die Stadt wollte die Situation in Zusammenarbeit mit der Schulleitung verbessern und hat einen Hol- und Bringdienst an der Oskar-Wolff-Straße eingerichtet. Der Bereich ist gut einsehbar und bietet viel Platz für Autos. „Ich muss leider feststellen, dass kaum ein Elternteil dieses Angebot nutzt“, sagt die Polizistin.

Bestätigt wird diese Beobachtung von der Leiterin der Marktschule, Ingeborg Mrotzek: „Wir haben alle Eltern informiert, aber keiner nimmt das Angebot an.“ Dabei müssten die Kinder nur wenige Meter dorthin laufen.

Polizei muss immer wieder eingreifen

Stattdessen heilloses Chaos vor der Schule. Immer wieder muss die Beamtin eingreifen, auf die Eltern einreden. Plötzlich macht ein Wagen kurz vor ihr eine Vollbremsung – er wollte auf den Feuerwehr-Parkplatz abbiegen.

Es wird gefährlich eng. Eltern stehen auf dem Fußweg, Kinder weichen auf die Straße aus. © Müller

Ähnliche Missverhältnisse auch vor anderen Schulen

Die Polizei werde das Ganze intensiver beobachten, auch an anderen Schulen in Walsrode, wo es ähnliche Verkehrsverhältnisse gibt, sagt Franziska Metelmann. Bürgermeisterin Helma Spöring hat angekündigt, vor den Schulen Fahrradstraßen anlegen zu lassen. „So kann es einfach nicht weitergehen.“ Schön wäre es auch, wenn die Autofahrer wenigstens ihr Licht einschalten. Mehr als 30 Prozent von ihnen scheinen es an diesem nieseligen Mittag nicht für nötig zu halten.

38 Jahre alt ist die Walsroder Kontaktbeamtin Franziska Metelmann. Seit einem Jahr versieht sie ihren Dienst in Walsrode und hilft ab und zu auch in Schwarmstedt aus. Ihr berufliches Leben gehört der Stadt und ihren Bürgern. „Ich bin gern mit einem Fahrrad oder zu Fuß unterwegs und liebe den Schnack über den Gartenzaun.“ Die Polizeioberkommissarin aus dem Landkreis Celle hat in der kurzen Zeit in Walsrode viele Kontakte geknüpft, hat eine enge Beziehung zur Stadtverwaltung, pflegt vor allem den Bereich Schulen und Kindergärten.

Kontaktbeamtin Franziska Metelmann mag ihren Job: Er sei sehr vielseitig, sagt sie. © Müller

Sie besucht auch Kindergärten, geht mit den Jungen und Mädchen zur Polizeistation und lässt sie erleben, wie eine Gefängniszelle aussieht. „Das ist dann immer das Highlight.“

Verkehrsunterricht steht auf dem Plan, Verkehrssituationen auf den Straßen der Stadt werden nachgespielt und das richtige Verhalten im Straßenverkehr gelehrt. „Die Kinder sind mit großem Interesse dabei“, sagt Franziska Metelmann. Auch präventiv arbeitet sie, gibt Ratschläge, wenn es beispielsweise um um sexuelle Vergehen an Mädchen geht.

Umfangreiches Aufgabengebiet

„Wenn ich zu Rangeleien im Schulbus gerufen werde, bin ich da und versuche zu schlichten. Oder gehe Hinweisen nach Diebstählen hinterher.“ Der Job sei sehr vielseitig. „Dabei ist es für mich wichtig, einen Weg zu den Eltern zu finden, damit die Kinder einen sicheren Schulweg haben.“ Kontakte sucht sie auch zu Senioren, will aufklären über Betrugsszenarien. Interessierte Bürger, Vereine und Verbände können sich gern an sie wenden.

Ihren Beruf findet Franziska Metelmann so interessant, dass sie sich freuen würde, wenn noch mehr Menschen zur Polizei kommen. „Im Augenblick gibt es einen Aufwärtstrend, werden auch angebotene Praktika wieder mehr angenommen.“

Das Telefon in der Wache klingelt, Franziska Metelmann hat den telefonischen Sachdienst übernommen, muss Anrufe entgegennehmen. Auch das gehört zum Job der Polizeibeamtin.