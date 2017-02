Theatergruppe der Freiwilligen Feuerwehr Nordkampen feiert Premiere

Nordkampen - „Casanovas Comeback“ heißt die plattdeutsche Komödie von Andreas Wening in drei Akten, die die Theatergruppe der Freiwilligen Feuerwehr Nordkampen am Sonnabend, 25. Februar, erstmals zeigt. Beginn ist um 14 und um 20 Uhr.

Eigentlich ist Beate lebenslustig. Sie träumt von Fernreisen, ausgelassenen Partys und Vergnügen. Doch sie muss feststellen: Ehemann Ralf ist für so etwas die falsche Wahl. Erfolglos in seinem Job als Versicherungsvertreter, hat er sich zur „Couch-Potato“ entwickelt.

Sein eigenes Sex-Leben interessiert ihn zum Leidwesen seiner Gattin gleich null. Das seiner Guppy-Zucht dafür umso mehr. Denn dort ist gerade Paarungszeit angesagt.

Beate bekommt über ein soziales Netzwerk Kontakt zu einer alten Schulfreundin. Prompt lädt die Beate für ein Wochenende zu ihrem illustren Lebensgefährten Adrian von Kleist ein. Im Schlepptau: Beates Ehegatte Ralf. Der sieht ziemlich blass aus mit seiner Bierdeckelsammlung, als Adrian vom Fallschirmspringen und Haifischtauchen schwärmt.

Ganz nebenbei lässt der Adelige durchblicken, dass er eine besondere Fähigkeit besitzt: Er kann Menschen in Trance versetzen und sie mit ihrem früheren Leben in Kontakt bringen. Widerwillig versinkt auch Ralf in einer anderen Welt. Seine „Auferstehung“ ist allerdings eine echte Überraschung. In seinem vorigen Leben war er nämlich Giacomo Casanova. Prompt nimmt Ralfs Leben als auferstandener Herzensbrecher eine erstaunliche Wendung. Zudem er nicht der einzige ist, der sich in das Experiment begibt.

Andreas Heimsoth spielt den erfolglosen Versicherungsvertreter Ralf Boring, Heidi Grubert dessen Gattin Beate Boring. Dörthe Kameramann gibt Simone Wohlgemuth, die Lebensgefährtin von Adrian. Der esoterisch angehauchte Psychologe wird dargestellt von Uwe Langrehr. Anke Eitzmann-Baars spielt die Nachbarin Cecilie Dickmüller-Rübenfett, Britta Stöckmann die Nachbarin Hedwig Ziegenagel, Jan Meyer Beates Bruder Udo Fröhliche, Hannes Scheele Ralfs Chef Richard Steuerwald und Liv Kamermann Sabrina Süßrahm, eine Arbeitskollegin von Ralf.

Service

„Casanovas Comeback“ wird an folgenden Terminen im Dörpshuis Nordkampen gezeigt:

Samstag, 25. Februar, um 14 und um 20 Uhr. Sonntag, 26. Februar, um 16 Uhr. Samstag, 4. März, um 19 Uhr. Eine reichhaltige Kaffeetafel mit selbst gebackenen Kuchen wird am 25. und 26. Februar vor den Nachmittags-Aufführungen im Schießstand angeboten.