Bewaffnetes Räuber-Trio überfällt Ehepaar und Tochter in deren Haus

Einbrecher haben am Mittwoch eine dreiköpfige Familie überfallen. Ein Ehepaar bedrohten sie mit einer Waffe, die Tochter versteckte sich derweil im Obergeschoss des Hauses. Nun sucht die Polizei nach Zeugen für diese Tat.

Walsrode - Zu einem Raubüberfall ist es am Mittwochabend gegen 19.10 Uhr an der Lise-Meitner-Straße in Walsrode gekommen. Drei männliche Täter klingelten an der Haustür eines Einfamilienhauses und verschafften sich unter einem Vorwand Zutritt, heißt es in einer Meldung der Polizei.

Ein 58-jähriger Bewohner versuchte Gegenwehr zu leisten, wurde aber mit einer Waffe bedroht und zu seiner 41-jährigen Frau in die Küche gedrängt. Der 15-jährigen Tochter gelang es, sich im Obergeschoss einzuschließen. Unter Androhung von Gewalt wurde der Ehemann zur Herausgabe von Geld aufgefordert.

Ein Mittäter durchsuchte laut Angaben der Polizei weitere Räumlichkeiten im Haus in Walsrode. Dabei fand er eine Geldkasse mit Bargeld und ergriff mit den anderen beiden Tätern die Flucht. Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei, bei der auch ein Spürhund zum Einsatz kam, verlief ergebnislos.

Die Opfer beschrieben zwei Täter des Raubüberfalls in Walsrode als etwa 40 bis 45 jährig, korpulent, und etwa 1,70 bis 1,80 Meter groß, den dritten Täter als 60-jährig und ebenfalls korpulent und 1,80 Meter groß. Der Zentrale Kriminaldienst der Polizeiinspektion Heidekreis hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen, heißt es weiter.

Mitbürger, die zur Zeit rund um den Tatort verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei Soltau unter Telefon 05191/93800 in Verbindung zu setzen, um bei der Aufklärung des Überfalls zu helfen.

