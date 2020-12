Brennender BMW auf der Autobahn 27

Durch einen technischen Defekt geriet am Sonntag, gegen 13.30 Uhr, auf der Autobahn 27 ein BMW in Brand. Bereits auf der Anfahrt bekamen die Einsatzkräfte der Ortsfeuerwehr Walsrode von der Leitstelle die Rückmeldung, dass das Fahrzeug zwischen Walsrode und Verden in Vollbrand stehe. Das bestätigte sich bei der Ankunft der Ehrenamtlichen an der Einsatzstelle. Der stellvertretende Ortsbrandmeister Torsten Helberg ließ die Autobahn in Fahrtrichtung Bremen sperren. Nach rund eineinhalb Stunden waren die Flammen gelöscht, das Fahrzeug vom Abschleppdienst beseitigt und die Feuerwehr sowie Polizei rückten wieder ein. Foto: Feuerwehr/Jens Führer