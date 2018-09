Breitband für die Schulen: Erster Spatenstich am Gymnasium Walsrode

Walsrode - Die 19 landkreiseigenen Schulen werden hochleistungsfähig vernetzt und an das Glasfasernetz des Heidekreises angeschlossen. Gestern trafen sich Landrat Manfred Ostermann, Ludwig Kohnen, Geschäftsführer von EWE Tel, Björn Muth, Kommunalbetreuer der EWE Netz, Andreas Temmen, EWE Tel, sowie die Schulleiter Johannes Klapper, Gymnasium Walsrode, und Rüdiger Strack, Oberschule Walsrode, zum symbolischen ersten Spatenstich am Gymnasium.

Bis Mitte 2019 sollen die 19 Einrichtungen an das hochbitratige Glasfaserdatennetz angeschlossen sein und in der Folge mit Hochgeschwindigkeit surfen können. „Wir müssen klotzen“, sagte Ostermann beim Pressetermin. Im Vergleich zu anderen Nationen hinke Deutschland beim Breitbandausbau und insbesondere bei der Versorgung der Schulen hinterher. Ziel sei es, den Umgang mit den neuesten digitalen Medien zu ermöglichen. Hierfür werde jetzt die Grundlage geschaffen. Am Beispiel von Whiteboards sagte er, dass er kein Freund davon sei, wenn moderne Geräte in der Ecke ständen, weil die technischen Voraussetzungen oder das Personal fehlten.

Den Spruch eines Kreistagsabgeordneten aufgreifend, der gefordert hatte, dass sich Schulhausmeister um die Whiteboards kümmern sollten, sagte Ostermann: „Wir sind als Hausmeister zuständig, für eine gute Funktionalität zu sorgen.“ Die sei allerdings nicht zum Nulltarif zu kriegen. Es gelte, den Anforderungen gerecht zu werden.

Kohnen sprach vom Vorbildcharakter des Vorhabens. Es sei wichtig, dass die Kinder mit neuen Medien umgehen können. „Sie sind die Zukunft“, betonte er. Sein Unternehmen freue sich, so viele Schulen als neue Kunden begrüßen zu können.

Strack berichtete, dass sie seit Anfang des Schuljahres flächendeckend mit Wlan versorgt seien. „Wir haben den Schritt zum Drahtlosen vollzogen.“ Einige Lehrer seien jetzt gezwungen, sich mit der Technik auseinanderzusetzen, andere, vor allem jüngere, freuten sich. „Bei uns fehlt genau das, was Sie jetzt liefern“, spielte Strack auf die Bandbreite an. Demnächst könnten alle über Wlan ins Internet. „Allerdings müssen die Spielregeln geklärt werden“, betonte er.

Klapper sagte, dass Smartboards Chancen böten, die genutzt werden müssten. „Ob das die Zukunft ist, ist aber nicht geklärt.“ Die personelle Ausstattung bezeichnete er als schwierig. Sie seien als Lehrer gefragt, das Ganze zu betreuen. Noch seien zudem viele rechtliche Fragen zu klären. Grundsätzlich müssten jedoch Schüler befähigt werden, an der Gesellschaft kritisch mitzuarbeiten. Hier ergäben sich andere Möglichkeiten, wenn die sächlichen Voraussetzungen da seien.

sal