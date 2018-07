Breitband-Ausbau geht voran

Informationen in den Ortschaften vorgesehen / Auch Rethem in Planung

+ Das Breitbandkabel wird mit einem Spezialfahrzeug in das Erdreich hineingedrückt. - Foto: Müller

Walsrode/Rethem - Das Verdener Unternehmen Marco Bungalski hat in den Ortschaften der Stadt Walsrode und im Rethemer Bereich den Zuschlag bekommen, das dringend benötigte Breitbandkabel zu verlegen. „Wir sind sehr erfreut darüber, dass wir für die Arbeiten regionale Firmen gefunden haben, die zügig arbeiten und uns vor keine Probleme stellen“, so Walsrodes Bürgermeisterin Helma Spöring und der für das Breitbandkabel in Walsrode verantwortliche Mitarbeiter und Pressesprecher der Stadt, Klaus Bieker.