Brasilianische Besucher zu Gast im Landtag

Heidekreis - Der Kirchenkreis Walsrode pflegt enge Kontakte zur lutherischen Kirche in Brasilien. Im Rahmen ihres Deutschlandbesuchs wurde eine siebenköpfige Delegation aus der Gemeinde Irati mit ihren Begleitern im Niedersächsischen Landtag durch den Landtagsvizepräsidenten Frank Oesterhelweg und die CDU-Landtagsabgeordnete Gudrun Pieper begrüßt. Zwei Stunden lang warfen die Gäste einen Blick hinter die Kulissen.

Oesterhelweg berichtete über die geschichtlichen Ereignisse des Leineschlosses sowie die parlamentarischen Abläufe. Bei einer Besichtigung erhielt die Gruppe einen Einblick in das umgebaute Landtagsgebäude. Die Besucher zeigten sich sehr interessiert an den Arbeitsabläufen der Politiker, insbesondere an den Debatten. Durch das zeitlich begrenzte Besuchsprogramm war eine Diskussion mit den Abgeordneten nicht möglich, heißt es in der Pressemitteilung.

Die Brasilianer werden noch eine Woche in Walsrode verweilen. Passend zum Jahresthema der brasilianischen Kirche „Ich bin der Herr, dein Gott / Kirche - Wirtschaft - Politik“, stehen Fragen zu Rolle und Aufgaben der Kirche und deren möglichen Einfluss auf die Politik im Mittelpunkt des Besuchs. Gerne wollen die Politiker ihren Beitrag dazu leisten. Superintendent Ottomar Fricke versprach, dass er sich bei Rückfragen wieder an die Abgeordneten wenden werde.