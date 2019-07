Am Boden Liegenden getreten

Walsrode – Zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei alkoholisierten Kontrahenten, bei der einer der beiden leicht verletzt wurde, kam es am Sonntag, gegen 9.30 Uhr, im Bereich eines Hauseingangs an der Langen Straße in Walsrode. Während der Schlägerei ging das 29-jährige Opfer der Polizei zufolge zu Boden und soll dort liegend mehrmals – auch in Richtung Kopf – getreten worden sein. Der 18-jährige Täter flüchtete mit einem Fahrrad vom Tatort und konnte von Polizeibeamten nach einer kurzen Verfolgung im Fuldepark festgenommen werden.

Bei der Durchsuchung des Mannes fanden die Beamten Marihuana. Ein Atemalkoholtest des Täters ergab einen Wert von 1,26 Promille. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er nach Hause entlassen.