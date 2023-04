Blumenbilder und Landschaftsporträts einer in Walsrode geborenen Künstlerin

+ © Klaus Müller Stadtarchivar Thorsten Norbert-Preine hatte kräftig recherchiert und berichtete anhand von Bildern und Texten über das Wirken der Künstlerin, die vor allen in Bremen einen großen Bekanntheitsgrad hatte. © Klaus Müller

Das Heidemuseum eröffnet die Saison mit einer Sonderausstellung von Werken der Bremer Künstlerin Hermine Overbeck-Rohte.

Walsrode – „Ich freue mich sehr darüber, dass wir das Heidemuseum nach langer Zeit wieder zum Leben erwecken können“, sagte Monika Seidel, Leiterin des Museumsvereins. Das einzigartige Ensemble in der Eckernworth hat seine Pforten wieder geöffnet.

Los geht es mit einer kleinen, aber inhaltsreichen Sonderausstellung mit Werken und Kopien der Bremer Künstlerin Hermine Overbeck-Rohte, die in ihrem Geburtsort fast schon vergessen war. Sie wurde am 24. Januar 1869 in Walsrode geboren, war Tochter des bekannten Lederfabrikanten Rohte und verbrachte ihre Kinderzeit in der Hermann-Löns-Stadt, ehe sie nach Bremen zog.

Die Stadt Walsrode beabsichtigt, eine Straße im Neubaugebiet Meirehmer Berg nach der Künstlerin zu benennen. Monika Seidel hat sich dafür eingesetzt.

Stadtarchivar Thorsten Neubert-Preine, der die Aufgaben von Dieter Heidmann im Museumsverein übernehmen wird, war tief in die Geschichte eingetaucht, hatte sogar ein Poesiealbum einer Frau Scharfberg gefunden, in das sich Hermine Rohte eingetragen hatte.

Walsrode vergaß sie nie

In der Sonderausstellung im Heimatmuseum werden Blumenbilder gezeigt, Landschaftsporträts, darunter einige aus der Region, entstanden in Hollige oder Altenboitzen, und sogar erste Fotos. Im Bremer Haus von Hermine Overbeck-Rohte entstanden vor allem Ansichten und Stillleben, die die Künstlerin aus der Erinnerung malte. Sie war durch ihre Kinder stark an Bremen gebunden, Walsrode vergaß sie aber nie. Zum Hause Wolff gab es sehr enge Verbindungen, das hatte Henning Wolff vor 20 Jahren in einem Vortrag im Heidemuseum betont.

Monika Seidel teilte mit, dass im Herbst eine Fahrt des Forums Bomlitz ins Overbeck-Musum in Bremen geplant ist.

Im Heidemuseum geht das Programm bereits heute, 14. April, weiter, um 15 Uhr beginnt der erste plattdeutsche Nachmittag. Jeden ersten Freitag im Monat ist diese Veranstaltung mit wechselnden Themen geplant. „Gut, dass es wieder losgeht“, sagt Monika Seidel.