519 Tempo-Sünder in zwei Wochen am Walsroder Dreieck

Walsrode - Seit Februar wird am Walsroder Dreieck auf der Autobahn 27 geblitzt. Bislang wurden dort mehrere Tausend Autos mit deutlich zu hoher Geschwindigkeit geblitzt. Allein in den vergangenen Tagen wurden daraufhin rund 60 Fahrverbote verhängt.

Der Bereich am Autobahndreieck wird derzeit saniert und gilt als Unfallschwerpunkt, teilte die Polizei im Heidekreis am Mittwoch mit. Dort sei die Geschwindigkeit auf Tempo 80 begrenzt, seit Mitte Februar werde dort geblitzt, heißt es weiter.

Allein seit dem 13. Juli wurden in dem Streckenabschnitt 519 Verkehrsordnungswidrigkeiten und 59 Fahrverbote festgestellt und geahndet. Seit Beginn der Messungen waren insgesamt 3400 Autofahrer mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit unterwegs und wurden mit einem Bußgeldverfahren belegt.



Laut Polizei weisen Rundfunkdurchsagen täglich daraufhin, dass am Walsroder Dreieck eine Geschwindigkeitsmessung durchgeführt wird. Trotzdessen sei es zu der hohen Zahl an Verstößen gekommen. Ein Verkehrsteilnehmer wurde mit 162 Kilometern in der Stunde gemessen. Er hat ein Fahrverbot von drei Monaten, zwei Punkte in Flensburg sowie ein Bußgeld in Höhe von mindestens 600 Euro zu erwarten.

Die Polizei weist in einer Mitteilung zudem daraufhin, dass die Geschwindigkeit an die Sichtweite und Witterungsverhältnisse angepasst sein sollte, um Unfälle zu vermeiden. In einer unübersichtlichen Stelle in dieser Baustelle sei es bereits zu zwei Verkehrsunfällen gekommen, weil Autofahrer zu schnell unterwegs waren.

