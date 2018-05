Kultusminister Tonne: Ziel ist ein gebührenfreies Bildungssystem

Walsrode - Der Landtagsabgeordnete Sebastian Zinke, SPD, hatte zur Veranstaltung „Auf ein Wort“ mit dem Niedersächsischen Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) eingeladen. Die Brisanz der Fragen im Bildungsbereich erklärte den Zulauf im „Café am Markt“, wo die Bildungsinteressierten sprichwörtlich bis auf den Markt standen.

Nach einem kurzen Eingangsreferat des Ministers konnte das Publikum anhand von Bierdeckeln konkrete Fragen an Tonne stellen. Dadurch verhinderte Moderator Zinke geschickt emotionale Koreferate der vielen Lehrkräfte aus dem Heidekreis.

Hauptziel ist es Tonne zufolge, ein gebührenfreies Bildungssystem von hoher Qualität auf Dauer zu etablieren. Die Herausforderungen hierbei sollten gemeinsam angegangen werden, da es nicht möglich sei, das Vorhaben mit einem einzigen Beschluss zu realisieren. Die Belastungen für die Kollegen sollten für eine größere Zufriedenheit in den Schulen nachhaltig reduziert werden, sagte Tonne. Er stellte hierzu drei Fragen: „Wie kriegen wir neue Fachkräfte in die Schulen? Wie kriegen wir eine Entbürokratisierung hin? Wie kriegen wir eine Entlastung der Lehrer hin?“ Zum einen wolle er eine Verlagerung der Bürokratie hin zur Landesschulbehörde und zum anderen dadurch die Stärkung der Lehre in den Schulen. „In den Schulen soll unterrichtet und keine Bürokratie betrieben werden“, so Tonne. Außerdem habe die neue Landesregierung bereits eine große Ungerechtigkeit bei der Besoldung der Grundschulleitungen im Nachtragshaushalt beseitigt. Tonne: „Wir haben die Grundschulleiter ab 2018 von A12 auf A13 hochgestuft.“

+ Volles Haus in Walsrode zum Thema Bildungspolitik bei der SPD. © Leeske

Gleich mit dem ersten Bierdeckel ging es um das Thema Inklusion. „Die Inklusion bedeutet für unsere Lehrer eine Arbeitsbelastung, die man so nicht stehen lassen kann“, sagte Tonne. Deswegen sollten tragende Rahmenkonzepte zunächst vom Ministerium ausgearbeitet werden, um den Anforderungen der Inklusion Herr zu werden. „Was ist eigentlich ein multiprofessionelles Team?“, fragte der Minister. Auf Landesebene müssten erst vernünftige Grundlagen geschaffen werden, bevor die Inklusion weiter vertieft werden könne, wurde Tonne konkret. Das Tempo solle im weiteren Prozess hochgehalten werden. Dabei müssten auch Optionen links und rechts vom goldenen Mittelweg offen gehalten werden. Damit meinte er den vorläufigen Weiterbestand der Förderschulen in Niedersachsen, bis die Inklusion weiterentwickelt wurde. „Bildungspolitik ist eine Entwicklung in Schritten.“

Diskussion über Schulsozialarbeit

Als nächstes Thema hakte eine Grundschulleiterin zur Schulsozialarbeit nach. Laut Tonne werden 2018 in ganz Niedersachsen 70 neue Stellen für Schulsozialarbeiter geschaffen und der Koalitionsvertrag mit der Union sehe jeweils 150 neue Stellen für die folgenden Jahre vor. Sie seien sich einig in der Koalition, dass die Schulsozialarbeit sehr wichtig sei. Aktuell werde mit dem Finanzminister Reinhold Hilbers, CDU, über die Stellenzahl für 2019 verhandelt.

Den zahlreich vertretenen Grundschulleitern brannte besonders folgende Frage unter den Nägeln: „Was wird getan, um Lehrer an die Grundschulen im Heidekreis zu bekommen?“ Tonne antwortete, allgemein ein Signal für eine höhere Attraktivität des Lehrerberufs senden zu wollen. „Es muss eine neue Arbeitszeitverordnung geben.“ Auf das Problem der fehlenden Landlehrer ging er aber nicht speziell ein. Deswegen hakten die Gäste nach und fragten nach der Kampagne für den Lehrerberuf. „Leider wurde in der Vergangenheit zu lange davon abgesehen, offene Werbung für den Lehrerberuf zu machen“, gestand Tonne ein. Bei Quereinsteigern solle aber vermehrt auf Qualität geschaut werden.

Überhaupt solle in der Gesellschaft die Frage nach der Hauptverantwortung für die Entwicklung der Kinder gestellt werden, sagte Tonne. Zunehmend würden sich Eltern aus dieser Verantwortung stehlen.

