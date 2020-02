Groß Eilstorf – Zuviel Alkohol war der Grund, weshalb eine 49-jährige Autofahrerin in der Nacht zu Dienstag auf der B 209, zwischen Groß Eilstorf und Kirchboitzen, die Kontrolle über ihr Auto verlor, nach rechts von der Fahrbahn abkam und in den Straßengraben rutschte, so die Polizei. Ein Atemalkoholtest der unverletzten Frau ergab 1,4 Promille.