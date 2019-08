Das Besondere ist der Zusammenhalt

Kreisschützenfest in Nordkampen am Freitag und Sonntag

+ Erfolgreiche Schützen mit dem stellvertretenden Kreisvorsitzenden Thomas Kramer (l.) und dem Vorsitzenden Hans-Heinrich Wussow (r.): Martin Ralf, Volker Peters, Thorsten Gerlhoff und Stefan Stimming (v.l.). Foto: Verein

Nordkampen – Als im Sommer des Vorjahres ein Ausrichter für das Kreisschützenfest 2019 gesucht wurde, entschied sich Nordkampen: „Wir machen das.“ In einer Mitteilung des Vereins heißt es: „Ein solches Fest ist immer auch eine Herausforderung für ein so kleines Dorf. Aber das Besondere am Kreisschützenfest ist genau wie bei uns in Nordkampen der Zusammenhalt. Ob man sich bei den schier unzähligen Schießwettkämpfen oder auf den vielen Feiern des Schützenvereins trifft. Man ist immer in Gemeinschaft und jeder kann mitmachen. Ob jung oder alt, Sportschütze oder passives Mitglied, Dorf-Ureinwohner oder Nachbarn, die erst in unser idyllisches Dörfchen gezogen sind.“