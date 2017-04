Walsrode - Die Polizei sucht drei Jugendliche, die am Sonntag auf dem Dach der Turnhalle der Grundschule Süd an der Prager Straße in Walsrode beobachtet wurden und für Sachbeschädigungen auf dem Gelände in Betracht kommen.

Ein Außenfenster des Treppenhauses und ein Weidenholztipi weisen Beschädigungen auf. Außerdem wurde mit Steinen auf das Dach der Schule geworfen. Der Schaden beträgt rund 1000 Euro. Hinweise zu den Tätern nimmt die Polizei Walsrode unter Telefon 05161/984480 entgegen.