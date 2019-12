Belastung für kleinere Bäckereien

Claudia Wolther übt im Namen der Innung Kritik an der Politik

+ Die Bäcker müssen künftig für die Brötchen Bons herausgeben. Foto: Bäcker-Innung

Heidekreis – „Wir haben schon Arbeitszeiten, die uns bis an die Grenze unserer Leistungsfähigkeit bringen. Die Discounter sorgen mit ihren Angeboten dafür, dass immer mehr unserer Kunden dorthin gehen und unsere hochwertige Ware nicht mehr kaufen. Und nun kommt die Einführung dieses Bons, der vor allem die kleinen Bäckereien noch mehr belasten wird.“ Claudia Wolther, Pressesprecherin der Bäcker-Innung Heidekreis, versteht die Welt und die Politik nicht mehr. Wenn der Kunde auch nur ein Brötchen bei dem Bäcker seines Vertrauens kauft, muss er künftig einen Bon erhalten. So will es der Gesetzgeber. Für Claudia Wolther, die zurzeit zehn Bäckereifachgeschäfte im Heidekreis und in Verden betreibt und 110 Mitarbeiter beschäftigt, bedeutet das, 15 Kilometer Papier pro Monat zusätzlich aufzuwenden, um der Forderung nachzukommen.